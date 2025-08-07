DaVinci Resolve 20.1 suporta fluxo de edição completo do Apple Immersive Video

A Blackmagic Design lançou hoje o DaVinci Resolve Studio 20.1, atualização que adiciona suporte completo aos fluxos de trabalho com o Apple Imersive Video, incluindo edição, correção de cor, efeitos visuais, mixagem de áudio e entrega de conteúdos imersivos para o Apple Vision Pro.

Entre as novidades está um visualizador imersivo que permite a edição de vídeos espaciais diretamente em monitores 2D, com opção de transmissão em tempo real para o headset de realidade virtual da Apple. O software é compatível com arquivos gerados pela nova câmera Blackmagic URSA Cine Immersive.

Divulgação/Blackmagic Design

O Resolve, agora, também permite trabalhar com áudio espacial no formato ASAF , oferecendo posicionamento 3D de sons e suporte para monitoramento de ambientes virtuais. Ferramentas como o novo Edge Mask ajudam a ocultar elementos indesejado nas bordas do campo de visão e recursos da aba Fusion foram adaptados para criar títulos e efeitos tridimensionais em vídeos imersivos.

A empresa responsável pelo editor afirma que este é o primeiro software de pós-produção com um fluxo de trabalho completo para o Apple Immersive Video. Entretanto, as funcionalidades de vídeo imersivo estão restritas à versão Studio para macOS, com preço de US$295. A versão gratuita do DaVinci Resolve não oferece suportes a esses recursos.

O Final Cut Pro, da Apple, continua sendo a única outra opção com suporte oficial à edição de vídeo espacial, incluindo captação com o Apple Vision Pro ou iPhones compatíveis.

O DaVinci Resolve Studio 20.1 já está disponível para download no site da Blackmagic Design.

via CineD