Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

DaVinci Resolve 20.1 suporta fluxo de edição completo do Apple Immersive Video

Atualização traz visualizador especial, ferramentas 3D e edição de áudio espacial na versão Studio para macOS
Bruno S. Gentile
07/08/2025 • 14:57
DaVinci Resolve 20.1

A Blackmagic Design lançou hoje o DaVinci Resolve Studio 20.1, atualização que adiciona suporte completo aos fluxos de trabalho com o Apple Imersive Video, incluindo edição, correção de cor, efeitos visuais, mixagem de áudio e entrega de conteúdos imersivos para o Apple Vision Pro.

Publicidade

Entre as novidades está um visualizador imersivo que permite a edição de vídeos espaciais diretamente em monitores 2D, com opção de transmissão em tempo real para o headset de realidade virtual da Apple. O software é compatível com arquivos gerados pela nova câmera Blackmagic URSA Cine Immersive.

DaVinci Resolve 20.1
Divulgação/Blackmagic Design

O Resolve, agora, também permite trabalhar com áudio espacial no formato ASAF 1Apple Spatial Audio., oferecendo posicionamento 3D de sons e suporte para monitoramento de ambientes virtuais. Ferramentas como o novo Edge Mask ajudam a ocultar elementos indesejado nas bordas do campo de visão e recursos da aba Fusion foram adaptados para criar títulos e efeitos tridimensionais em vídeos imersivos.

A empresa responsável pelo editor afirma que este é o primeiro software de pós-produção com um fluxo de trabalho completo para o Apple Immersive Video. Entretanto, as funcionalidades de vídeo imersivo estão restritas à versão Studio para macOS, com preço de US$295. A versão gratuita do DaVinci Resolve não oferece suportes a esses recursos.

Publicidade

O Final Cut Pro, da Apple, continua sendo a única outra opção com suporte oficial à edição de vídeo espacial, incluindo captação com o Apple Vision Pro ou iPhones compatíveis.

O DaVinci Resolve Studio 20.1 já está disponível para download no site da Blackmagic Design.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via CineD

Notas de rodapé

  • 1
    Apple Spatial Audio.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Uber lança função que garante mais previsibilidade no preço das corridas
Posts relacionados