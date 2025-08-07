Finanças da Masimo mostram forte impacto da briga com a Apple

Há alguns anos, a empresa de saúde Masimo trava na Justiça dos Estados Unidos uma batalha contra a Apple envolvendo o suposto uso não autorizado de suas patentes nos Apple Watches.

Publicidade

Como sabemos, essa investida da companhia tem dado seus frutos, como o banimento das importações dos relógios em 2023 — situação que obrigou a Apple, logo em seguida, a remover o recurso de monitoramento do oxigênio do sangue de seus relógios em sua terra natal.

Engana-se, porém, quem pensa que essa empreitada tem saído barata para a Masimo, que já gastou dezenas de milhões de dólares para manter esse embate contra a Maçã vivo nos tribunais.

Como notado pelo MacRumors, recentemente a empresa divulgou os seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2025, o que inclui despesas legais — compostas, em grande parte, por encargos envolvendo a batalha contra a Maçã.

Publicidade

Mais especificamente, nesse período, a Masimo gastou US$24 milhões em litígios, o que é um aumento em relação ao primeiro trimestre deste ano, quando a empresa teve que tirar do bolso US$19,7 milhões.

No primeiro ano dessa briga (2020-2021), a Masimo gastou “apenas” US$5,5 milhões com processos judiciais, mas esse número logo saltou para US$28,7 milhões em 2022. Um ano depois, a companhia reportou gastos na casa dos US$40 milhões — quase metade do despendido por ela no ano passado, quando teve que abrir mão de um valor na casa dos US$70 milhões.

O capítulo mais recente desse imbróglio contou com o pedido da Apple para que a Justiça dos EUA suspenda o banimento do oxímetro dos seus relógios. No momento, o processo segue em tramitação (e sem uma data para acabar).

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.