Finanças da Masimo mostram forte impacto da briga com a Apple

Bruno Cardoso
07/08/2025 • 10:42
Oxímetro no Apple Watch Series 6

Há alguns anos, a empresa de saúde Masimo trava na Justiça dos Estados Unidos uma batalha contra a Apple envolvendo o suposto uso não autorizado de suas patentes nos Apple Watches.

Como sabemos, essa investida da companhia tem dado seus frutos, como o banimento das importações dos relógios em 2023 — situação que obrigou a Apple, logo em seguida, a remover o recurso de monitoramento do oxigênio do sangue de seus relógios em sua terra natal.

Engana-se, porém, quem pensa que essa empreitada tem saído barata para a Masimo, que já gastou dezenas de milhões de dólares para manter esse embate contra a Maçã vivo nos tribunais.

Como notado pelo MacRumors, recentemente a empresa divulgou os seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2025, o que inclui despesas legais — compostas, em grande parte, por encargos envolvendo a batalha contra a Maçã.

Mais especificamente, nesse período, a Masimo gastou US$24 milhões em litígios, o que é um aumento em relação ao primeiro trimestre deste ano, quando a empresa teve que tirar do bolso US$19,7 milhões.

No primeiro ano dessa briga (2020-2021), a Masimo gastou “apenas” US$5,5 milhões com processos judiciais, mas esse número logo saltou para US$28,7 milhões em 2022. Um ano depois, a companhia reportou gastos na casa dos US$40 milhões — quase metade do despendido por ela no ano passado, quando teve que abrir mão de um valor na casa dos US$70 milhões.

O capítulo mais recente desse imbróglio contou com o pedido da Apple para que a Justiça dos EUA suspenda o banimento do oxímetro dos seus relógios. No momento, o processo segue em tramitação (e sem uma data para acabar).

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
