Grok libera ferramenta de geração de vídeos para usuários do plano gratuito pelo seu app

Na esteira do lançamento do GPT-5 pela OpenAI, a xAI liberou o acesso à Imagine, ferramenta de geração de vídeos curtos com base em imagens do Grok, para usuários gratuitos do chatbot.

A novidade, segundo Elon Musk, está disponível apenas para usuários dos Estados Unidos — embora eu tenha conseguido utilizar o recurso normalmente estando no Brasil, mesmo sem uma conta americana e usando o plano gratuito.

Grok Imagine is now free for everyone in the Grok app



try it today and share your creations with us in the replies. something magical might happen ✨ pic.twitter.com/9YOIpIwgrb — X (@X) August 7, 2025 O Grok Imagine agora está gratuito para todos no aplicativo do Grok.

Teste hoje e compartilhe suas criações com a gente nas respostas.

Algo mágico pode acontecer. ✨

Outro detalhe destacado pelo executivo é que a ferramenta (que também chegou ao Android com o mais recente update) ficará disponível “pelos próximos dias” — o que indica se tratar de algo temporário.

Com a Imagine, basta fazer o upload de uma imagem para que o Grok gere um vídeo animado a partir dela. Também é possível digitar ou falar para obter imagens que podem ser usadas como base para os vídeos.

Ainda falando em Grok, Musk também compartilhou alguns planos para o chatbot em entrevista ao Financial Times — dentre eles, a inclusão de anúncios nas respostas fornecidas pelo software.