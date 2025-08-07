Navegue

Grok libera ferramenta de geração de vídeos para usuários do plano gratuito pelo seu app

A novidade foi anunciada para usuários dos Estados Unidos, mas curiosamente é possível acessá-la também no Brasil
Douglas Nascimento
07/08/2025 • 19:10
Grok Imagine

Na esteira do lançamento do GPT-5 pela OpenAI, a xAI liberou o acesso à Imagine, ferramenta de geração de vídeos curtos com base em imagens do Grok, para usuários gratuitos do chatbot.

A novidade, segundo Elon Musk, está disponível apenas para usuários dos Estados Unidos — embora eu tenha conseguido utilizar o recurso normalmente estando no Brasil, mesmo sem uma conta americana e usando o plano gratuito.

O Grok Imagine agora está gratuito para todos no aplicativo do Grok.
Teste hoje e compartilhe suas criações com a gente nas respostas.
Algo mágico pode acontecer. ✨

Outro detalhe destacado pelo executivo é que a ferramenta (que também chegou ao Android com o mais recente update) ficará disponível “pelos próximos dias” — o que indica se tratar de algo temporário.

Com a Imagine, basta fazer o upload de uma imagem para que o Grok gere um vídeo animado a partir dela. Também é possível digitar ou falar para obter imagens que podem ser usadas como base para os vídeos.

Ainda falando em Grok, Musk também compartilhou alguns planos para o chatbot em entrevista ao Financial Times — dentre eles, a inclusão de anúncios nas respostas fornecidas pelo software.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
