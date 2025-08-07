Itinerários de bicicleta do app Mapas chegam a Taiwan e Hong Kong

A Apple continua expandindo globalmente os itinerários de bicicleta do seu aplicativo Mapas (Maps). Desta vez, de acordo com o MacRumors (e com relatos em plataformas como o Reddit), a novidade está chegando a Taiwan e Hong Kong.

Com o recurso, usuários desses países podem agora visualizar rotas em caminhos, pistas e vias de bicicleta, bem como pré-visualizar coisas como elevação, presença de colinas ou o nível de movimentação de determinada via.

A novidade marca uma expansão dos itinerários de bicicleta no Leste Asiático — onde eles estavam disponíveis apenas no Japão e na China Continental (que exclui as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau).

Fora da região, o recurso está disponível em pouco mais de uma dezena de países e regiões — as quais não incluem o Brasil, onde o recurso ainda não está disponível (e infelizmente não há previsão para que chegue em breve).