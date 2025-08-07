Navegue

Leitura de 2 minuto

Japão aprova lei que libera engines de terceiros em navegadores no iOS

Luiz Gustavo Ribeiro
07/08/2025 • 16:05
Foto de Mojahid_Mottakin / Depositphotos
Navegadores (Firefox, Edge, Chrome e Safari) no iOS

O parlamento do Japão aprovou um projeto de lei que visa promover a concorrência em sistemas operacionais de smartphones, semelhante à Lei de Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA) da União Europeia.

A legislação impede que a Apple proíba mecanismos de navegação de terceiros no iOS, usados por navegadores como Firefox, Chrome, Edge, Opera, Brave e Vivaldi. Basicamente, a empresa força-os a usar o WebKit — que eles não podem modificar e sobre o qual não têm controle.

Como notado pelo MacRumors, a Apple já permite o uso de outras engines em navegadores no iPhone e no iPad na UE desde o iOS 17.4 e o iPadOS 18, respectivamente — porém, há diversas exigências para isso, tanto que ainda não há navegadores “alternativos” disponíveis na App Store nessas plataformas.

De olho nessa situação, a lei japonesa vai um passo além para impedir a Apple de impor “restrições técnicas irracionais” a navegadores que desejam implementar mecanismos de navegação alternativos no iPhone. A lei também exigirá que a Maçã exiba uma tela de seleção de navegador padrão no Safari.

Informações da Open Web Advocacy indicam que a lei entrará em vigor em dezembro de 2025. Até essa data, a Fair Trade Commission (FTC) do Japão trabalhará para se preparar para a aplicação da lei, bem como para promovê-la e aumentar a conscientização pública.

Outras imposições

Após revisar, em maio passado, seu conjunto de leis que proíbe empresas como a Apple de bloquear lojas de aplicativos de terceiros em suas plataformas, alguns aprimoramentos foram feitos, conforme compartilhado pelo Japan Today.

Mais precisamente, a Apple será impedida de favorecer seus próprios aplicativos ou serviços na App Store. Isso também se estende ao “uso injusto de dados adquiridos”, no sentido de que tanto ela quanto o Google não deverão se beneficiar de quaisquer dados coletados de usuários que, de outra forma, não forneceriam a desenvolvedores terceirizados.

Além de lidar com o uso dos dados do usuário e com as lojas de aplicativos, as regras também incluem elementos que afetarão mais do que apenas o software do iPhone, como o fornecimento do acesso às funções do sistema operacional — incluindo o funcionamento de alto-falantes, microfones, funções de localização e recursos de comunicação de dados. Mais do que isso, também será exigido que seja concedido acesso a recursos de autenticação biométrica.

Conforme pontuado pelo AppleInsider, a Apple se opôs à lei, insistindo que ela vai contra a privacidade e a segurança do usuário. Ela também supostamente força a Apple a fornecer a tecnologia e os serviços a potenciais rivais gratuitamente.

