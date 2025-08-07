LATAM agora aceita links para rastrear mala perdida com AirTag

Lançado no final do ano passado como parte do iOS 18.2, o recurso Compartilhar Localização de Item (Share Item Location) do app Buscar (Find My) foi uma das novidades mais úteis relacionadas ao AirTag — isso porque ficou mais fácil repassar a localização do rastreador para amigos e até companhias aéreas.

Diversas empresas ao redor do mundo, inclusive, já aceitam os links de localização no processo de recuperação de bagagens. Agora, no Brasil, a LATAM é a primeira a oficializar tal facilidade.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, a empresa fechou uma parceria com a SITA, a qual oferece soluções para bagagens, de modo a oferecer o serviço de compartilhamento de AirTags em voos no Brasil e na América do Sul.

Na sua página com informações relacionadas a problemas com bagagem despachada, a LATAM indica agora como é possível utilizar a funcionalidade, oferecendo também um passo a passo detalhado [PDF].

Você tem um AirTag da Apple? Se você tiver um AirTag da Apple em sua bagagem que atrasou, você pode compartilhar a localização com a gente, para que possamos gerenciar o caso da melhor forma. É necessário que você já tenha um relatório aberto e saiba seu número: Depois, acesse nossa página de Autosserviço e acesse o seu relatório, selecionando a opção “Gerir um relatório existente”, onde você poderá colar o link. O primeiro passo é acessar as configurações do AirTag, autorizar o compartilhamento de localização e copiar o link gerado.

Para gerar um link de compartilhamento da localização de um AirTag, basta acessar o app Buscar no iPhone, iPad ou Mac associado à mesma Conta Apple pela qual o rastreador foi ativado e seguir as instruções.

Naturalmente, o compartilhamento terminará automaticamente assim que a bagagem for recuperada — mas também é possível encerrar o compartilhamento a qualquer momento, sendo que ele expira automaticamente após sete dias.

Companhias aéreas que já suportam a função

Até o momento, 30 companhias aéreas em 18 países/regiões oferecem oficialmente suporte ao recurso Compartilhar Localização de Itens — algumas das quais já foram anunciadas quando o recurso foi apresentado. São elas:

Alemanha : Lufthansa Group/Eurowings e Lufthansa Group/Lufthansa

: Lufthansa Group/Eurowings e Lufthansa Group/Lufthansa Arábia Saudita : Saudia Airlines

: Saudia Airlines Austrália : Qantas

: Qantas Áustria : Lufthansa Group/Austrian Airlines

: Lufthansa Group/Austrian Airlines Bélgica : Lufthansa Group/Brussels Airlines

: Lufthansa Group/Brussels Airlines Brasil : LATAM Airlines Brasil

: LATAM Airlines Brasil Canadá : Air CanadaPorter

: Air CanadaPorter Cingapura : Singapore Airlines

: Singapore Airlines Espanha : IAG/Iberia e IAG/Vueling

: IAG/Iberia e IAG/Vueling Estados Unidos : American Airlines, Breeze Airlines, Delta, JetBlue e United

: American Airlines, Breeze Airlines, Delta, JetBlue e United Finlândia : Finnair

: Finnair Hong Kong : Cathay Pacific

: Cathay Pacific Índia : Air India

: Air India Irlanda : IAG/Aer Lingus

: IAG/Aer Lingus Nova Zelândia : Air New Zealand

: Air New Zealand Países Baixos : KLM

: KLM Reino Unido : IAG/British Airways e Virgin Atlantic

: IAG/British Airways e Virgin Atlantic Suíça : Lufthansa Group/Swiss

: Lufthansa Group/Swiss Taiwan : China Airlines

: China Airlines Turquia: Ajet, Pegasus, Sun Express e Turkish Airlines

Esse suporte, é claro, continuará sendo ampliado com o tempo — uma vez que as empresas certamente não querem correr o risco da péssima repercussão na web decorrente de malas extraviadas.

