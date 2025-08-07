LATAM agora aceita links para rastrear mala perdida com AirTag

Lançado no final do ano passado como parte do iOS 18.2, o recurso Compartilhar Localização de Item (Share Item Location) do app Buscar (Find My) foi uma das novidades mais úteis relacionadas ao AirTag — isso porque ficou mais fácil repassar a localização do rastreador para amigos e até companhias aéreas.
Diversas empresas ao redor do mundo, inclusive, já aceitam os links de localização no processo de recuperação de bagagens. Agora, no Brasil, a LATAM é a primeira a oficializar tal facilidade.
Segundo informações da Folha de S. Paulo, a empresa fechou uma parceria com a SITA, a qual oferece soluções para bagagens, de modo a oferecer o serviço de compartilhamento de AirTags em voos no Brasil e na América do Sul.
Na sua página com informações relacionadas a problemas com bagagem despachada, a LATAM indica agora como é possível utilizar a funcionalidade, oferecendo também um passo a passo detalhado [PDF].
Você tem um AirTag da Apple? Se você tiver um AirTag da Apple em sua bagagem que atrasou, você pode compartilhar a localização com a gente, para que possamos gerenciar o caso da melhor forma. É necessário que você já tenha um relatório aberto e saiba seu número:
Depois, acesse nossa página de Autosserviço e acesse o seu relatório, selecionando a opção “Gerir um relatório existente”, onde você poderá colar o link.
O primeiro passo é acessar as configurações do AirTag, autorizar o compartilhamento de localização e copiar o link gerado.
Para gerar um link de compartilhamento da localização de um AirTag, basta acessar o app Buscar no iPhone, iPad ou Mac associado à mesma Conta Apple pela qual o rastreador foi ativado e seguir as instruções.
Naturalmente, o compartilhamento terminará automaticamente assim que a bagagem for recuperada — mas também é possível encerrar o compartilhamento a qualquer momento, sendo que ele expira automaticamente após sete dias.
Companhias aéreas que já suportam a função
Até o momento, 30 companhias aéreas em 18 países/regiões oferecem oficialmente suporte ao recurso Compartilhar Localização de Itens — algumas das quais já foram anunciadas quando o recurso foi apresentado. São elas:
- Alemanha: Lufthansa Group/Eurowings e Lufthansa Group/Lufthansa
- Arábia Saudita: Saudia Airlines
- Austrália: Qantas
- Áustria: Lufthansa Group/Austrian Airlines
- Bélgica: Lufthansa Group/Brussels Airlines
- Brasil: LATAM Airlines Brasil
- Canadá: Air CanadaPorter
- Cingapura: Singapore Airlines
- Espanha: IAG/Iberia e IAG/Vueling
- Estados Unidos: American Airlines, Breeze Airlines, Delta, JetBlue e United
- Finlândia: Finnair
- Hong Kong: Cathay Pacific
- Índia: Air India
- Irlanda: IAG/Aer Lingus
- Nova Zelândia: Air New Zealand
- Países Baixos: KLM
- Reino Unido: IAG/British Airways e Virgin Atlantic
- Suíça: Lufthansa Group/Swiss
- Taiwan: China Airlines
- Turquia: Ajet, Pegasus, Sun Express e Turkish Airlines
Esse suporte, é claro, continuará sendo ampliado com o tempo — uma vez que as empresas certamente não querem correr o risco da péssima repercussão na web decorrente de malas extraviadas.
