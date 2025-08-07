Navegue

MacBooks Pro com telas OLED usarão painéis da Samsung Display, diz site

Bruno Cardoso
07/08/2025
MacBooks Pro expostos em Apple Store

Segundo informações do site sul-coreano DealSite, a Samsung Display será a única fornecedora das telas OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. dos MacBooks Pro que deverão chegar no final do ano que vem.

O grande trunfo da fornecedora, que já fornece telas para a Apple em uma série de dispositivos, teria sido seu grande investimento em linhas de produção de telas OLED Gen 8.6.

Essas telas trazem a vantagem de utilizar substratos de vidro maiores, os quais são indicados para painéis de laptops e monitores, além de apresentar um baixo consumo de energia e uma boa escalabilidade por integrar a tecnologia de TFT 2Thin film transistor, ou transistor de película. de óxido.

Segundo fontes da indústria de display, a Samsung Display seria capaz de produzir atualmente 15.000 desses substratos por mês, o que se traduziria em até 10 milhões de telas para os MacBooks Pro por ano — o dobro da quantidade supostamente pretendida pela gigante de Cupertino, que também deseja a tecnologia LTPS 3Low-temperature polycrystalline silicon, ou silício policristalino de baixa temperatura..

Essa informação reforça rumores anteriores de que a Apple lançará MacBooks Pro com telas OLED em 2026. Entre os nomes que já apostaram nessa janela de lançamento, temos a firma de pesquisa Omdia e o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg.

De acordo com a Omdia, que reforçou essa sua previsão recentemente em uma carta para investidores, as telas usadas pela Apple nos seus laptops serão bastante parecidas com as usadas no iPads Pro mais recentes, as quais são compostas por painéis Tandem OLED híbridos, além de também contarem com a tecnologia TFT de óxido.

Vale lembrar que, como ventilado por Gurman recentemente, existe a chance de vermos MacBooks Pro com chips da família “M5” chegarem ao mercado já no início do ano que vem. Esses modelos, no entanto, ainda viriam com a tecnologia de tela atual, deixando as novidades maiores para o final de 2026.

Entre as vantagens das telas OLED em comparação com os display Mini-LED empregados atualmente nos MacBooks Pro, estão coisas como níveis de brilho maiores, maior contraste, consumo de energia menor e mais.

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.
  • 2
    Thin film transistor, ou transistor de película.
  • 3
    Low-temperature polycrystalline silicon, ou silício policristalino de baixa temperatura.

