“Maximum Pleasure Guaranteed”: elenco da série do Apple TV+ ganha três novos nomes

Em plena fase de pré-produção, a futura série do Apple TV+, “Maximum Pleasure Guaranteed”, completou seu elenco regular com a chegada de três novos nomes: Jessy Hodges, Jon Michael Hill e Nola Wallace.

Eles se juntam aos membros do elenco já revelados, incluindo Tatiana Maslany, Jake Johnson, Dolly de Leon, Charlie Hall e Kiarra Goldberg.

Hodges interpretará Mallory, a nova esposa do ex-marido de Paula (Maslany) e uma advogada perspicaz; Hill será o detetive Baxter; Wallace interpretará Hazel, filha de Paula e Karl (Johnson).

Do criador e showrunner David J. Rosen, o thriller de humor ácido acompanha Paula, uma mãe recém-divorciada que se envolve em uma perigosa jornada de chantagem, assassinato e futebol juvenil. A primeira temporada terá dez episódios de meia hora.

A série é escrita/produzida por Rosen e será dirigida/produzida por David Gordon Green. Outros produtores executivos incluem Simon Kinberg e Audrey Chon (da Genre Films), além de Bard Dorros (da Anonymous Content).

