“Maximum Pleasure Guaranteed”: elenco da série do Apple TV+ ganha três novos nomes

Luiz Gustavo Ribeiro
07/08/2025 • 19:52
Deadline
Jessy Hodges, Jon Michael Hill e Nola Wallace

Em plena fase de pré-produção, a futura série do Apple TV+, “Maximum Pleasure Guaranteed”, completou seu elenco regular com a chegada de três novos nomes: Jessy Hodges, Jon Michael Hill e Nola Wallace.

Eles se juntam aos membros do elenco já revelados, incluindo Tatiana Maslany, Jake Johnson, Dolly de Leon, Charlie Hall e Kiarra Goldberg.

Hodges interpretará Mallory, a nova esposa do ex-marido de Paula (Maslany) e uma advogada perspicaz; Hill será o detetive Baxter; Wallace interpretará Hazel, filha de Paula e Karl (Johnson).

Do criador e showrunner David J. Rosen, o thriller de humor ácido acompanha Paula, uma mãe recém-divorciada que se envolve em uma perigosa jornada de chantagem, assassinato e futebol juvenil. A primeira temporada terá dez episódios de meia hora.

A série é escrita/produzida por Rosen e será dirigida/produzida por David Gordon Green. Outros produtores executivos incluem Simon Kinberg e Audrey Chon (da Genre Films), além de Bard Dorros (da Anonymous Content).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Luiz Gustavo Ribeiro
