Navegador Dia lança assinatura que oferece uso ilimitado do chatbot de IA

Douglas Nascimento
07/08/2025 • 18:55
Dia Pro

Após ser oficialmente lançado em fase beta para convidados, o navegador Dia (dos mesmos responsáveis pelo já descontinuado Arc Browser) agora conta com um plano de assinatura pago, o Dia Pro.

Disponível por US$20 mensais e oferecendo um período de teste gratuito de 14 dias, o Dia Pro basicamente permite que usuários conversem sem limites usando o chatbot integrado e outras ferramentas.

Isso significa que o Dia já não é mais tão vantajoso sem um pagamento — embora o CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da empresa tenha afirmado no passado que usuários poderão usar os recursos de IA gratuitamente algumas vezes por semana.

Na época, ele também prometeu uma variedade maior de planos (que deverão partir dos US$20 a centenas de dólares mensalmente). Eles deverão ser lançados futuramente com diferentes limites.

Vale recordar que ainda é necessário um convite para usar o Dia — o qual pode ser obtido adicionando seu email em uma lista de espera ou imediatamente caso você seja um usuário do antigo Arc Browser.

Por enquanto, o Dia está disponível apenas para o macOS.

via TechCrunch

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
