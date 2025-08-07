O que fazer se surgir um aviso de configuração incompleta dos AirPods

Os AirPods são excelentes companheiros! Eles permitem que você curta as suas músicas com uma excelente qualidade, além de trazerem recursos como Áudio Espacial, Cancelamento Ativo de Ruído e até um teste de audição, por exemplo.

Caso tenha configurado os seus fones, é possível que você receba um alerta no app Buscar (Find My) de que ela está incompleta. Isso pode ocorrer caso os fones não estejam emparelhando ou se emparelharam de forma parcial (por exemplo, se apenas o fone de ouvido direito for ativado).

Veja como resolver essa situação! 🎶

Atualize o seu iPhone ou iPad para a última versão disponível do iOS/iPadOS, indo até Ajustes, depois em Geral » Atualização de Software.

Certifique-se de que o recurso Buscar está habilitado. Abra novamente os Ajustes, toque no seu nome (no topo da tela), em “Buscar” e “Buscar iPhone” (ou “Buscar iPad”). Veja se ela e a rede Buscar estão ativadas.

Confira se o Bluetooth está ativado e se a rede do app Buscar está ativada nos ajustes dos AirPods.

Certifique-se de que a autenticação de dois fatores está ativada na sua Conta Apple (antigo ID Apple).

Verifique, nos Ajustes, se há o alerta “Atualizar Ajustes da Conta Apple”. Se tiver, siga as instruções para concluir a configuração.

Feche a tampa do estojo de recarga dos AirPods, aguarde alguns minutos e abra-a novamente.

