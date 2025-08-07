Oferta: iPhone 15 (128GB) com 30% de desconto!

O iPhone 15 traz, em sua ficha técnica, vários recursos interessantes para quem quer trocar de smartphone ou comprar o seu primeiro aparelho da Maçã.

Publicidade

Entre eles, uma tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas, o chip A16 Bionic, duas câmeras traseiras (sendo uma grande-angular de 48 megapixels e uma ultra-angular de 12MP), um design com vidro traseiro colorido por infusão, a Ilha Dinâmica (Dynamic Island) e um conector USB-C.

Se você está atrás desse smartphone, hoje trazemos uma oferta excelente! 📱

iPhone 15 de 128GB



Parcelado: de R$6.499,00 por R$4.532,22 em até 12x

À vista no Pix: de R$5.849,10 por R$4.079,00



💰 Aplique o cupom IPHONE200 no carrinho para chegar ao valor 🛒https://t.co/0x88gSGAOH — MM Ofertas (@MMOfertas) August 7, 2025

O Mercado Livre está vendendo o modelo com 128GB, na cor preta, por R$4.532,22. Esse valor pode ser parcelado em até 12x nos cartões de crédito; se considerarmos que o preço tabelado dele aqui no Brasil é de R$6.499,00, estamos diante de um desconto de 30%!

Publicidade

Já para quem preferir pagar à vista no Pix, o mesmo aparelho está saindo por R$4.079,00, um desconto também de 30% em relação ao valor à vista na Apple, que é de R$5.849,10!

Para chegar a esses valores, basta digitar o cupom IPHONE200 no carrinho! 🛒

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! 😉

Fique sempre por dentro das ofertas!

Se você não é louco, é claro que gosta de economizar. E, para isso, o MacMagazine tem diversas opções para ajudar você a conseguir comprar o seu produto Apple pagando menos!

Você pode usar a nossa extensão para os navegadores Chrome/Opera/Edge, acompanhar as ofertas pelo MM Fórum, pelo Facebook, pelo X/Twitter, pelo Threads, pelo Mastodon ou por um canal no Telegram. Escolha a melhor opção para você — ou todas, para depois não se arrepender — e economize! 😉

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via hardMOB