Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

OpenAI lança GPT-5, seu novo modelo de IA topo-de-linha

O CEO da empresa, Sam Altman comparou o novo modelo ao salto para os displays Retina dos iPhones
Bruno Cardoso
07/08/2025 • 15:19

A OpenAI apresentou hoje a sua nova linha de modelos de inteligência artificial generativa, chamada GPT-5. Dividida em várias versões, ela promete “capacidades agênticas aprimoradas”, posicionando-se como a próxima “grande fronteira” das tecnologias da empresa.

Publicidade

O primeiro modelo, chamado apenas de GPT-5, foi desenvolvido, segundo a empresa comandada por Sam Altman, com tarefas de lógica e atividades que requerem múltiplos passos em mente. O GPT-5 mini, por sua vez, traz capacidade parecidas, mas tem um foco em aplicações com restrição de custo, sendo mais leve.

YouTube video

Já o GPT-5 nano tem como foco a velocidade, sendo ideal para aplicações que requerem uma menor latência, enquanto o GPT-5 chat — o último dos modelos apresentados hoje — foi feito para conversas avançadas, naturais, multimodais e sensíveis ao contexto em ambiente corporativos.

O GPT-5 também conta com quatro personalidades distintas que podem ser escolhidas pelos usuários: Cynic (cínico), Robot (robótico), Listener (ouvinte) e Nerd. Como esperado, elas afetam a forma como a IA responde o usuário, deixando as coisas mais dinâmicas (embora sejam completamente opcionais).

Publicidade

A liberação desses novos modelos, como tem sido habitual com os lançamentos da OpenAI, será feita de forma faseada, com usuários do plano gratuito, Plus, Pro e Team recebendo a novidade ainda hoje, embora com diferentes limites de uso. Na próxima semana, assinantes dos planos Enterprise e Edu também poderão aproveitar as melhorias, incluindo o GPT-5 Pro, versão do modelo que usa “raciocínio estendido para respostas ainda mais confiáveis e detalhadas” (também disponível no plano Pro).

vou tentar twittar ao vivo a transmissão do GPT-5.
primeiro, o GPT-5 tem um um modelo integrado, o que significa que não há mais troca de modelos e ele decide quando precisa pensar mais ou não.
é muito inteligente, intuitivo e rápido.
está disponível para todos, incluindo o nível gratuito, com raciocínio!

De acordo com a OpenAI, o GPT-5 foi melhor que o o3 em seus testes com 50%-80% menos tokens de saída em todas as capacidades, além de apresentar uma chance bem menor de alucinar que todos os modelos anteriores da empresa, sendo em média 45% menos propenso a cometer um erro factual que o GPT-4o ao buscar na web e 80% menos ao “pensar”.

Para salientar o poder do GPT-5, Altman chegou a dizer que o salto de qualidade dos modelos anteriores da OpenAI para esse novo se compara ao salto de definição das telas antigas para as telas Retina nos iPhones, de acordo com informações do WIRED.

Publicidade

Isso me lembra de quando o iPhone passou daqueles antigos de pixels gigantes para a tela Retina, e aí eu voltei a usar uma daquelas coisas grandes e pixeladas e pensei: “nossa, não acredito como era ruim”.

Por essas e outras, o GPT-5 substituirá completamente o GPT-4o, o o3, o o4-mini, o GPT-4.1 e o GPT-4.5 no ChatGPT, que também passará a contar com uma opção chamada “GPT‑5 Thinking” no seletor de modelos — a qual, quando ativada, certificará que o modelo aplicará raciocínio ao processar o prompt.

Mais informações sobre o novo modelo topo-de-linha de OpenAI podem ser conferidas nessa página.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

DaVinci Resolve 20.1 suporta fluxo de edição completo do Apple Immersive Video
Posts relacionados