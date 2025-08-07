OpenAI lança GPT-5, seu novo modelo de IA topo-de-linha

A OpenAI apresentou hoje a sua nova linha de modelos de inteligência artificial generativa, chamada GPT-5. Dividida em várias versões, ela promete “capacidades agênticas aprimoradas”, posicionando-se como a próxima “grande fronteira” das tecnologias da empresa.

Publicidade

O primeiro modelo, chamado apenas de GPT-5, foi desenvolvido, segundo a empresa comandada por Sam Altman, com tarefas de lógica e atividades que requerem múltiplos passos em mente. O GPT-5 mini, por sua vez, traz capacidade parecidas, mas tem um foco em aplicações com restrição de custo, sendo mais leve.

Já o GPT-5 nano tem como foco a velocidade, sendo ideal para aplicações que requerem uma menor latência, enquanto o GPT-5 chat — o último dos modelos apresentados hoje — foi feito para conversas avançadas, naturais, multimodais e sensíveis ao contexto em ambiente corporativos.

O GPT-5 também conta com quatro personalidades distintas que podem ser escolhidas pelos usuários: Cynic (cínico), Robot (robótico), Listener (ouvinte) e Nerd. Como esperado, elas afetam a forma como a IA responde o usuário, deixando as coisas mais dinâmicas (embora sejam completamente opcionais).

Publicidade

A liberação desses novos modelos, como tem sido habitual com os lançamentos da OpenAI, será feita de forma faseada, com usuários do plano gratuito, Plus, Pro e Team recebendo a novidade ainda hoje, embora com diferentes limites de uso. Na próxima semana, assinantes dos planos Enterprise e Edu também poderão aproveitar as melhorias, incluindo o GPT-5 Pro, versão do modelo que usa “raciocínio estendido para respostas ainda mais confiáveis e detalhadas” (também disponível no plano Pro).

going to try live-tweeting the GPT-5 livestream.



first, GPT-5 in an integrated model, meaning no more model switcher and it decides when it needs to think harder or not.



it is very smart, intuitive, and fast.



it is available to everyone, including the free tier, w/reasoning! — Sam Altman (@sama) August 7, 2025 vou tentar twittar ao vivo a transmissão do GPT-5.

primeiro, o GPT-5 tem um um modelo integrado, o que significa que não há mais troca de modelos e ele decide quando precisa pensar mais ou não.

é muito inteligente, intuitivo e rápido.

está disponível para todos, incluindo o nível gratuito, com raciocínio!

De acordo com a OpenAI, o GPT-5 foi melhor que o o3 em seus testes com 50%-80% menos tokens de saída em todas as capacidades, além de apresentar uma chance bem menor de alucinar que todos os modelos anteriores da empresa, sendo em média 45% menos propenso a cometer um erro factual que o GPT-4o ao buscar na web e 80% menos ao “pensar”.

Para salientar o poder do GPT-5, Altman chegou a dizer que o salto de qualidade dos modelos anteriores da OpenAI para esse novo se compara ao salto de definição das telas antigas para as telas Retina nos iPhones, de acordo com informações do WIRED.

Publicidade

Isso me lembra de quando o iPhone passou daqueles antigos de pixels gigantes para a tela Retina, e aí eu voltei a usar uma daquelas coisas grandes e pixeladas e pensei: “nossa, não acredito como era ruim”.

Por essas e outras, o GPT-5 substituirá completamente o GPT-4o, o o3, o o4-mini, o GPT-4.1 e o GPT-4.5 no ChatGPT, que também passará a contar com uma opção chamada “GPT‑5 Thinking” no seletor de modelos — a qual, quando ativada, certificará que o modelo aplicará raciocínio ao processar o prompt.

Mais informações sobre o novo modelo topo-de-linha de OpenAI podem ser conferidas nessa página.