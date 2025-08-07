Promoções na App Store: Streets of Rage 4, Through the Darkest of Times, ForceMaps e mais!

Nesta quinta-feira, confira e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Streets of Rage 4, desenvolvido pelo pessoal da Playdigious, é uma continuação de um clássico jogo de beat ‘em up.

Combinando um visual retrô e boa jogabilidade, o game conta com diversos modos (arcade, história e treinamento). São dezenas de personagens que estarão na disputa em diversas lutas na busca pela volta da ordem às ruas.

Streets of Rage volta para uma sequência 25 anos após o último episódio: um novo sindicato do crime parece ter assumido o controle das ruas e corrompido a polícia. Tudo o que você tem disponível para lutar contra eles são seus amigos… e seus punhos! Streets of Rage 4 foi aclamado pela crítica e ganhou vários prêmios, inclusive foi indicado como Melhor Jogo de Ação no Game Awards 2020.

Confira o trailer:

Se você é fã desse estilo de jogo, aproveite os 80% de desconto e compre agora mesmo!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$110 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Pinball.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Abra o seu endereço no seu aplicativo de mapa favorito.

Utilitário de áudio.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸