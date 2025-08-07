Samsung deverá produzir sensores de imagem para iPhones nos EUA

Ainda como parte dos anúncios feitos ontem pela Apple envolvendo os investimentos da empresa nos Estados Unidos, a Maçã anunciou que fechou um acordo com a Samsung para lançar uma “tecnologia inovadora para fazer chips” na fábrica da empresa sul-coreana em Austin, no estado do Texas.

Embora a Apple não tenha especificado isto no comunicado, o Financial Times afirmou, com base em pessoas inteiradas do assunto, que isso se trata da fabricação de sensores de imagem — isso tudo com o uso de uma tecnologia que, segundo a Maçã, “nunca foi usada antes em nenhum lugar do mundo”.

Ao trazer essa tecnologia para os EUA primeiro, essa instalação fornecerá chips que otimizam a potência e o desempenho dos produtos Apple, incluindo dispositivos iPhone enviados para todo o mundo.

Previstos para equiparem as câmeras dos “iPhones 18”, que deverão ser lançados no ano que vem, esses sensores poderão usar a tecnologia de empilhamento em três camadas, a qual é uma evolução em relação aos sensores tradicionais e geralmente oferece melhor qualidade de imagem e mais velocidade.

Esse acordo também é possível graças aos investimentos da Samsung nos EUA, que têm sido feitos para fugir das tarifas que deverão ser anunciadas pelo país para chips importados. Ele também tira da Sony o posto de única fornecedora de sensores de imagem para iPhones, como acontece até o momento.

“A Apple preferiu a Samsung à Sony porque a Sony não tem fábricas nos EUA. […] A Sony e outras fabricantes de chips japonesas começarão a sofrer um revés assim que as tarifas forem impostas”, comentou Lee Jong-hwan, professor de engenharia de semicondutores na Universidade Sangmyung (em Seul).

A parceria também marca mais um estágio da reconciliação entre as duas empresas após as intensas disputas por patentes relacionadas ao iPhone e ao iOS, principalmente no início da década de 2010 — provavelmente o momento mais conturbado na relação entre as duas companhias, historicamente.