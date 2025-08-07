Tim Cook presenteia Donald Trump com placa feita de vidro e ouro 24K

O presidente americano Donald Trump e a indústria de tecnologia continuam se cortejando — e o CEO da Apple, Tim Cook, fez isso pessoalmente ontem (6/8), durante uma visita à Casa Branca.

Como informamos, a companhia anunciou que investirá mais US$100 bilhões na indústria manufatureira dos EUA — em soma aos US$500 bilhões já prometidos — ao longo dos próximos quatro anos. Durante a coletiva, Cook também presenteou Trump com uma placa de vidro “única” da Corning sobre uma base de ouro 24 quilates.

"@Apple is announcing that it will invest $600 billion in the United States over the next four years — that's $100 billion more than they were originally going to invest." – President Donald J. Trump



Made in America 🇺🇸 pic.twitter.com/y46ddyHFGD — The White House (@WhiteHouse) August 7, 2025 “A @Apple está anunciando que investirá US$600 bilhões nos Estados Unidos nos próximos quatro anos — US$100 bilhões a mais do que eles iriam investir originalmente.” – Presidente Donald J. Trump

Feito na América. 🇺🇸

A placa é um grande disco de vidro com o logo da Apple gravado e o nome do presidente Trump na parte superior; já na parte inferior, há uma assinatura que parece ser de Cook, além da mensagem “Made in USA” (“Feito nos EUA”) e o ano de 2025. Segundo o executivo da Maçã, o vidro foi projetado por um “ex-cabo da Marinha dos EUA” que trabalha na Apple, enquanto a base foi fabricada no estado americano de Utah.

Não é a primeira vez que Cook é visto tentando se aproximar do presidente americano — isso aconteceu durante o primeiro mandato de Trump para também aliviar os efeitos da tarifas impostas na época, um cenário muito parecido com o de agora. Cook também doou, pessoalmente, US$1 milhão à última campanha presidencial de Trump.

Ações em ascensão

Apesar das críticas sobre o movimento de Cook (visto por alguns como bajulação) em relação a Trump, os investidores da Apple parecem satisfeitos com a promessa da empresa. Isso porque as ações da companhia [ $AAPL ] subiram mais de 5% ao longo da quarta-feira e continuam se valorizando durante o pregão de hoje (+3%, até o momento de escrita desta matéria).

No entanto, as ações da empresa ainda não se recuperaram totalmente da queda significativa sofrida após os anúncios de tarifas de Trump.

