Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Tim Cook presenteia Donald Trump com placa feita de vidro e ouro 24K

Luiz Gustavo Ribeiro
07/08/2025 • 13:48
ifun.de
Placa de vidro e ouro da Apple para Tim Cook

O presidente americano Donald Trump e a indústria de tecnologia continuam se cortejando — e o CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, fez isso pessoalmente ontem (6/8), durante uma visita à Casa Branca.

Publicidade

Como informamos, a companhia anunciou que investirá mais US$100 bilhões na indústria manufatureira dos EUA — em soma aos US$500 bilhões já prometidos — ao longo dos próximos quatro anos. Durante a coletiva, Cook também presenteou Trump com uma placa de vidro “única” da Corning sobre uma base de ouro 24 quilates.

“A @Apple está anunciando que investirá US$600 bilhões nos Estados Unidos nos próximos quatro anos — US$100 bilhões a mais do que eles iriam investir originalmente.” – Presidente Donald J. Trump
Feito na América. 🇺🇸

A placa é um grande disco de vidro com o logo da Apple gravado e o nome do presidente Trump na parte superior; já na parte inferior, há uma assinatura que parece ser de Cook, além da mensagem “Made in USA” (“Feito nos EUA”) e o ano de 2025. Segundo o executivo da Maçã, o vidro foi projetado por um “ex-cabo da Marinha dos EUA” que trabalha na Apple, enquanto a base foi fabricada no estado americano de Utah.

Não é a primeira vez que Cook é visto tentando se aproximar do presidente americano — isso aconteceu durante o primeiro mandato de Trump para também aliviar os efeitos da tarifas impostas na época, um cenário muito parecido com o de agora. Cook também doou, pessoalmente, US$1 milhão à última campanha presidencial de Trump.

Ações em ascensão

Apesar das críticas sobre o movimento de Cook (visto por alguns como bajulação) em relação a Trump, os investidores da Apple parecem satisfeitos com a promessa da empresa. Isso porque as ações da companhia [$AAPL] subiram mais de 5% ao longo da quarta-feira e continuam se valorizando durante o pregão de hoje (+3%, até o momento de escrita desta matéria).

Publicidade

No entanto, as ações da empresa ainda não se recuperaram totalmente da queda significativa sofrida após os anúncios de tarifas de Trump.

via AppleInsider, Fast Company

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Cases para os “iPhones 17” poderão ter furo para cordão e… efeito líquido?
Próx. Post

Uber lança função que garante mais previsibilidade no preço das corridas
Posts relacionados