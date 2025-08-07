Uber lança função que garante mais previsibilidade no preço das corridas

A Uber anunciou nesta semana duas novas modalidades de corridas no Brasil. Chamadas Preço Fixo e Pré-Pago, as funcionalidades permitem maior controle de gastos para usuários que realizam viagens frequentes, como os trajetos entre casa e trabalho. A proposta é diminuir as variações de taxas (comumente chamadas de tarifas dinâmicas).

Com o modo Preço Fixo, o usuário pode pagar uma taxa única de R$3,99 para travar o valor de um trajeto específico por até 30 dias. Para isso, é necessário definir um ponto de partida, um destino e um intervalo de uma hora por dia no qual a corrida poderá ser efetuada. A funcionalidade seguirá ativa até que o uso recorrente alcance uma economia de R$50 ou até o fim do prazo de 30 dias, o que ocorrer primeiro. Se no momento da solicitação o valor normal da corrida estiver mais barato que o fixado, valerá o menor deles.

Já no modo Pré-Pago o consumidor poderá adquirir pacotes com 5, 10, 15 ou 20 viagens por um preço fixo, válidos para um trajeto definido.

Ambas as modalidades não impõem restrições quanto aos pontos de origem e destino, nem os horários a serem escolhidos. Entretanto, mudanças no trajeto ou paradas adicionais podem anular o valor previamente estabelecido, voltando a valer o preço normal. Os passes são válidos exclusivamente para o serviço UberX e não aceitam pagamento em dinheiro.

De acordo com a própria Uber, o Preço Fixo, que já estava sendo testado em algumas regiões, será liberado para usuários em todo o Brasil nos próximos dias. Já o Pré-Pago está disponível em 34 cidades, entre elas São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Manaus (AM). A empresa afirma que pretende expandir a funcionalidade para novos municípios futuramente.

As duas novas funções podem, inclusive, ser combinadas. Usuários poderão manter até dez passes ativos simultaneamente somando modalidades de Preço Fixo e Pré-Pago. A Uber não informou quando — e se — pretende trazer as novas modalidades também para o Uber Black ou Comfort, mas indicou que uma ampliação dos novos serviços está nos planos.

