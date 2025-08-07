Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Uber lança função que garante mais previsibilidade no preço das corridas

Os modos Preço Fixo e Pré-Pago já estão disponíveis em dezenas de cidades brasileiras
Bruno S. Gentile
07/08/2025 • 14:06
DenPhotos / Shutterstock.com
Uber no iPhone

A Uber anunciou nesta semana duas novas modalidades de corridas no Brasil. Chamadas Preço Fixo e Pré-Pago, as funcionalidades permitem maior controle de gastos para usuários que realizam viagens frequentes, como os trajetos entre casa e trabalho. A proposta é diminuir as variações de taxas (comumente chamadas de tarifas dinâmicas).

Publicidade

Com o modo Preço Fixo, o usuário pode pagar uma taxa única de R$3,99 para travar o valor de um trajeto específico por até 30 dias. Para isso, é necessário definir um ponto de partida, um destino e um intervalo de uma hora por dia no qual a corrida poderá ser efetuada. A funcionalidade seguirá ativa até que o uso recorrente alcance uma economia de R$50 ou até o fim do prazo de 30 dias, o que ocorrer primeiro. Se no momento da solicitação o valor normal da corrida estiver mais barato que o fixado, valerá o menor deles.

Já no modo Pré-Pago o consumidor poderá adquirir pacotes com 5, 10, 15 ou 20 viagens por um preço fixo, válidos para um trajeto definido.

Uber Preço Fixo

Ambas as modalidades não impõem restrições quanto aos pontos de origem e destino, nem os horários a serem escolhidos. Entretanto, mudanças no trajeto ou paradas adicionais podem anular o valor previamente estabelecido, voltando a valer o preço normal. Os passes são válidos exclusivamente para o serviço UberX e não aceitam pagamento em dinheiro.

Publicidade

De acordo com a própria Uber, o Preço Fixo, que já estava sendo testado em algumas regiões, será liberado para usuários em todo o Brasil nos próximos dias. Já o Pré-Pago está disponível em 34 cidades, entre elas São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Manaus (AM). A empresa afirma que pretende expandir a funcionalidade para novos municípios futuramente.

As duas novas funções podem, inclusive, ser combinadas. Usuários poderão manter até dez passes ativos simultaneamente somando modalidades de Preço Fixo e Pré-Pago. A Uber não informou quando — e se — pretende trazer as novas modalidades também para o Uber Black ou Comfort, mas indicou que uma ampliação dos novos serviços está nos planos.

via Tecnoblog

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Tim Cook presenteia Donald Trump com placa feita de vidro e ouro 24K
Posts relacionados