Foto de seemantaduttaskv@gmail.com / Depositphotos
Logo do AppleCare em tela de iPhone

Ação coletiva sobre o AppleCare+ termina com clientes indenizados no Canadá

Luiz Gustavo Ribeiro
08/08/2025 • 14:22
Leitura de 2 minuto

Mais uma ação coletiva contra a Apple terminou com o pagamento de uma indenização milionária.

Especificamente, em dezembro de 2017, um processo foi movido contra a Maçã em Quebec (no Canadá), no qual a companhia foi acusada de não cumprir o seu dever de informar os consumidores sobre a vida útil limitada das baterias de iPhones, bem como de vender o AppleCare e/ou o AppleCare+ sem informar os clientes sobre a existência e a natureza da garantia legal conforme a legislação.

Em 16 de julho de 2019, o Tribunal Superior de Quebec autorizou o ajuizamento da ação coletiva e, em 17 de março de 2021, o Tribunal de Apelações redefiniu o caso, dividindo-o em duas classes:

  • Classe Bateria: englobando todos os consumidores que compraram um iPhone desde 29 de dezembro de 2014.
  • Classe AppleCare: englobando todos os consumidores que, entre 20 de dezembro de 2015 e 26 de janeiro de 2023, adquiriram o AppleCare e/ou AppleCare+ para um produto Apple em Quebec.

As partes negociaram um acordo para a ação coletiva referente ao AppleCare, o qual foi homologado pelo tribunal em 19 de março de 2024 — sem qualquer admissão ou constatação de responsabilidade ou irregularidade contra a Apple.

A Apple concordou em pagar um total de mais de C$24 milhões, que inclui honorários advocatícios coletivos (quase C$6 milhões) mais impostos. Cada consumidor recebeu US$25 por contrato do AppleCare/AppleCare+ adquirido em uma Apple Store em Quebec entre 20 de dezembro de 2015 e 26 de janeiro de 2023.

Consumidores que ainda se sentirem lesados podem apresentar uma reclamação que, se aprovada, fornecerá um valor adicional de até 50% do valor pago pelo(s) contrato(s) AppleCare, antes do imposto sobre vendas, adquiridos durante o mesmo período.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
