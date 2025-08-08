App Microsoft Lens, que digitaliza e gera PDFs, será descontinuado no iOS

A Microsoft anunciou que descontinuará seu aplicativo Lens — para digitalizar e converter documentos em PDFs e outros formatos — a partir de setembro, tanto no iOS quanto no Android.

Lançado em março de 2014 como Office Lens (apenas no finado Windows Phone, inicialmente), a Microsoft o disponibilizou também para iOS e Android cerca de um ano depois. Só no final de 2021, porém, o aplicativo foi renomeado para Microsoft Lens.

A gigante de Redmond informou que descontinuará o aplicativo em fases, a partir de 15 de setembro de 2025. Após 15 de dezembro, a empresa informa que os usuários não poderão digitalizar novos arquivos, embora seus documentos existentes permanecerão disponíveis no app (porém sem suporte adicional).

No lugar dele, a Microsoft recomenda o recurso Digitalizar do aplicativo Microsoft 365 Copilot, pois “continuará investindo em novos recursos e melhorias” no app.

Outra boa opção recomendada por nós é o UPDF, o qual chegou recentemente à versão 2.0 com boas novidades.

via BleepingComputer