Apple é condenada a ressarcir brasileiro por tela trincada de MacBook Pro

Após três anos de disputa judicial, um membro do MM Fórum obteve uma decisão definitiva contra a Apple em um processo que discutira um defeito na tela de um MacBook Pro (M1), comprado em agosto de 2021.
O autor, Érico Damásio Silveira (usuário “Rick Dam” no fórum) relatou que, dois meses após a compra, o seu notebook apresentou uma trinca no LCD 1 Liquid crystal display, ou tela de cristal líquido. sem qualquer tipo de queda ou impacto, o que impediu seu uso. Mesmo dentro da garantia, a Apple recusou o reparo gratuito, alegando “mau uso” e excluindo o problema ocorrido da cobertura.
Diante da negativa, Érico arcou com R$4.769,10 para substituir a tela em uma assistência autorizada e, com o tempo, manteve o fórum atualizado sobre o andamento da situação. Ao iniciar as tratativas extrajudiciais, não obteve resposta, o que o motivou, em novembro de 2021, a ingressar com uma ação judicial pedindo ressarcimento, indenização por danos morais 2Prejuízos não patrimoniais que afetam a honra, a imagem, a privacidade, a liberdade ou a dignidade de uma pessoa. e lucros cessantes 3Quantia que uma pessoa deixou de ganhar devido a um evento danoso..
Em abril de 2024, a 36ª Vara Cível de Belo Horizonte reconheceu que o defeito se tratava de um vício oculto 4Defeito ou problema em um produto ou serviço que não é visível no momento da compra e só se manifesta com o uso ou com o passar do tempo., considerando relatos de casos semelhantes no Brasil e no exterior — e mencionando, inclusive, a existência de recall relacionado a telas de MacBooks do mesmo modelo.
A sentença condenou a Apple a devolver o valor integral que o consumidor pagou no conserto da tela acrescido de R$3.500 com correção monetária e juros. O pedido de lucros cessantes, por outro lado, foi rejeitado por falta de provas concretas.
A Maçã recorreu, mas a decisão foi integralmente mantida em segunda instância. Com o trânsito em julgado 5Quando uma decisão judicial se torna definitiva e irrecorrível. Isso ocorre quando os prazos para recorrer se esgotam ou quando as partes optam por não recorrer., o processo entrou em fase de cumprimento de sentença.
O caso foi acompanhado publicamente no fórum do MacMagazine desde a primeira postagem de Érico, feita em outubro de 2021, até o desfecho final. A esperança de membros do fórum é a de que o caso torne-se um precedente jurisprudencial para consumidores que enfrentam problemas semelhantes com a garantia da Apple.
