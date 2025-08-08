Apple é condenada a ressarcir brasileiro por tela trincada de MacBook Pro

Após três anos de disputa judicial, um membro do MM Fórum obteve uma decisão definitiva contra a Apple em um processo que discutira um defeito na tela de um MacBook Pro (M1), comprado em agosto de 2021.

O autor, Érico Damásio Silveira (usuário “Rick Dam” no fórum) relatou que, dois meses após a compra, o seu notebook apresentou uma trinca no LCD sem qualquer tipo de queda ou impacto, o que impediu seu uso. Mesmo dentro da garantia, a Apple recusou o reparo gratuito, alegando “mau uso” e excluindo o problema ocorrido da cobertura.

Postagem de Érico no fórum do MacMagazine em 2021

Diante da negativa, Érico arcou com R$4.769,10 para substituir a tela em uma assistência autorizada e, com o tempo, manteve o fórum atualizado sobre o andamento da situação. Ao iniciar as tratativas extrajudiciais, não obteve resposta, o que o motivou, em novembro de 2021, a ingressar com uma ação judicial pedindo ressarcimento, indenização por danos morais e lucros cessantes .

Em abril de 2024, a 36ª Vara Cível de Belo Horizonte reconheceu que o defeito se tratava de um vício oculto , considerando relatos de casos semelhantes no Brasil e no exterior — e mencionando, inclusive, a existência de recall relacionado a telas de MacBooks do mesmo modelo.

A sentença condenou a Apple a devolver o valor integral que o consumidor pagou no conserto da tela acrescido de R$3.500 com correção monetária e juros. O pedido de lucros cessantes, por outro lado, foi rejeitado por falta de provas concretas.

A Maçã recorreu, mas a decisão foi integralmente mantida em segunda instância. Com o trânsito em julgado , o processo entrou em fase de cumprimento de sentença.

O caso foi acompanhado publicamente no fórum do MacMagazine desde a primeira postagem de Érico, feita em outubro de 2021, até o desfecho final. A esperança de membros do fórum é a de que o caso torne-se um precedente jurisprudencial para consumidores que enfrentam problemas semelhantes com a garantia da Apple.

