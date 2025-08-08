Navegue

Here's to the Dreamers

Apple promove mentes criativas do Sudeste Asiático em nova campanha

A empresa também disponibilizou um wallpaper temático para iPhone
Douglas Nascimento
08/08/2025 • 12:32
A Apple lançou recentemente a campanha “Here’s to the Dreamers”, a qual reúne conteúdos em aplicativos e serviços da empresa feita para destacar criadores visionários do Sudeste Asiático.

Na página oficial da campanha, é possível visualizar uma coleção da artista Joy Ngiaw no Apple TV+, softwares de Kuok Meng Ru e Nguyễn Khánh Duy na App Store, e playlists de Hindia e TangBadVoice no Apple Music.

Diga olá a cinco pioneiros criativos do Sudeste Asiático enquanto celebramos as histórias que os moldaram. Através da música, arte, desenvolvimento de aplicativos e muito mais, esses visionários ousaram sonhar, desafiaram as convenções e deixaram sua marca muito além de suas comunidades.

A Apple também disponibilizou um wallpaper especial para iPhones com um design que captura uma paisagem de sonho florescente e vibrante para refletir o espírito criativo do Sudeste Asiático.

Here's to the Dreamers

Você pode baixá-lo diretamente por esse link [PNG] e, caso tenha dúvida sobre como defini-lo como imagem de fundo do seu iPhone, temos um artigo explicando o passo a passo.

via 9to5Mac

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
