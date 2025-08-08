Apple TV+ terá série produzida por Lena Dunham sobre a identidade feminina

O Apple TV+ está no processo inicial de desenvolvimento de uma nova série, ainda sem título, que explorará a identidade feminina e a maternidade moderna, segundo uma reportagem do Deadline.

O seriado terá, ainda de acordo com as informações, produção executiva da atriz, roteirista e cineasta Lena Dunham, bem como das autoras Emily Ratajkowski e Stephanie Danler.

O estúdio A24, que já fez parceria com o Apple TV+ em diversas produções, estará por trás da nova série. Ainda não há informações sobre o elenco ou mesmo da sinopse oficial.

Dunham, vale notar, já foi indicada ao Emmy oito vezes, sendo vencedora de um Globo de Ouro. Já Ratajkowski estreará como roteirista após seu livro de estreia, “My Body”, se tornar um bestseller do New York Times. Por fim, Danler é mais conhecida por seu bestseller internacional “Sweetbitter”, adaptado para a TV pela Starz.

