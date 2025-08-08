CASETiFY cria capa de US$240 para os AirPods Max, inspirada em pintura

A CASETiFY, conhecida fabricante de acessórios para os produtos da Apple, desenvolveu, em parceria com o museu Mauritshuis, uma capa para os AirPods Max pensada para adoradores de arte — especialmente aqueles que têm apreço pela pintura “Moça com Brinco de Pérola” (“Girl with a Pearl Earring”), criada por volta de 1665 pelo artista holandês Johannes Vermeer.

Isso porque o acessório replica o formato dobrado e o caimento da parte do lenço azul de cabeça. Ele envolve os AirPods Max, de modo que, quando usado, proporciona o mesmo visual da obra de arte. Preso à parte inferior, há um pingente em forma de pérola — o qual pende no mesmo ponto representado na pintura.

É claro que, além de proporcionar um visual chamativo, o acessório serve como uma capa protetora para os AirPods Max, protegendo-os contra poeira, arranhões ou desgaste na superfície.

Além da capa para os AirPods Max, a linha também inclui cases para iPhones, iPads e MacBooks — todas inspiradas na mesma obra de arte. Esgotada no momento, a capa é vendida por US$240 no site da CASETiFY. Já a case para iPads custa US$95, enquanto a de iPhones sai por US$120. Por fim, a case para MacBooks custa US$78.

