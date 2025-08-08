Navegue

Como apagar uma pasta de apps [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
08/08/2025 • 07:30
Para manter a sua Tela de Início ou o seu Launchpad sempre organizado, a Apple permite que você agrupe os aplicativos instalados em pastas, que podem ser nomeadas automaticamente (com base nas categorias da App Store) ou manualmente, com o nome que você preferir.

Porém, é possível que você não queira mais que essa pasta exista — seja lá por qual motivo for. Usando um truque simples, é possível fazer com que ela suma dos seus iPhones, iPads ou Macs.

Mantenha pressionado o dedo ou o clique em cima de um app para que eles comecem a tremer na Tela de Início (iPhone e iPad) ou no Launchpad (no Mac).

Abra a pasta normalmente e arraste os apps individualmente para fora dela. Ao fazer isso com o último app, a pasta será automaticamente apagada do sistema.

