Como recuperar fotos deletadas recentemente [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
08/08/2025 • 08:00
Usando o aplicativo Fotos (Photos), usuários de dispositivos da Apple podem visualizar e gerenciar as suas imagens e vídeos de uma forma bem simples. Caso queira, é possível também apagar as mídias — se não se interessar mais em armazená-las ou se estiver com pouco espaço, por exemplo.

Porém, se tiver deletado alguma delas por engano, saiba que é plenamente possível recuperá-las — contanto que o conteúdo tenha sido apagado em até 30 dias, já que após isso, ele será permanentemente deletado.

Veja como fazer isso! 🙂

Como resgatar fotos apagadas recentemente pelo iPhone e iPad

Com o Fotos aberto, deslize o dedo de baixo para cima até chegar à seção “Mais Itens”. Toque em “Apagados” e autentique-se usando o Face ID ou Touch ID para conferir as mídias, após selecionar “Ver álbum”.

Escolha uma imagem e selecione “Recuperar”; para fazer isso com múltiplas mídias, toque em “Selecionar”, marque-as e toque no botão com três pontinhos para escolher “Recuperar”.

Como resgatar fotos apagadas recentemente pelo Mac

Com a barra lateral do app Fotos sendo exibida, clique em “Apagados” e em “Ver Álbum” para inserir a sua senha ou autenticar-se usando o Touch ID.

Selecione as mídias e clique em “Recuperar”.

Pedro Henrique Nunes
