DJI leva inteligência dos drones aos robôs aspiradores com o Romo

Conhecida por seus drones e câmeras de ação de última geração, a DJI está querendo mergulhar fundo também em outro mercado que está em alta atualmente: o dos robôs aspiradores. Ontem, a empresa lançou seu primeiro produto do gênero, o Romo.

Lançado inicialmente apenas na China e com previsão para um lançamento global ainda neste ano, o produto leva a inteligência dos drones aos robôs aspiradores — tudo isso proporcionando um funcionamento que prevê zero intervenção dos usuários.

Isso significa que o Romo conta com tecnologias avançadas de percepção visual e mapeamento em tempo real para fazer seu trabalho, prometendo uma maior eficiência que os robôs aspiradores que estão atualmente disponíveis no mercado.

Um dos seus destaques é um sistema de visão de olho de peixe binocular, bem como seus três sensores a laser grande angulares os quais permitem ao produto detectar e evitar até mesmo obstáculos ultrafinos (como cartões e cabos de carregamento).

Essa inteligência toda é alimentada por um “algoritmo de percepção de aprendizado de máquina” projetado especialmente para o Romo, que também usa diferentes estratégias de limpeza as quais dependem do tipo de obstáculo detectado.

Oferecendo até 25.000Pa de poder de sucção e escovas que eliminam emaranhados de cabelo e se adaptam a diferentes tipos de piso, o Romo está disponível nas cores branca, transparente e também em uma versão com o robô transparente e a base branca.

Ele está sendo vendido na China por ¥4,7 mil — o que é equivalente a R$3,5 mil (ou a US$654) em conversão direta no momento em que esta matéria foi publicada.

