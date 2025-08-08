“F1 – O Filme”, do Apple TV+, ajudou a aumentar a receita da Fórmula 1

Maior sucesso do Apple TV+ nos cinemas, “F1 – O Filme” está ajudando a aumentar os lucros do Formula One Group, entidade responsável pela principal categoria do automobilismo e parceira da Maçã para a produção do longa.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a Liberty Media, proprietária do grupo, registrou um aumento relevante de 40% em sua receita desde o lançamento do filme, se compararmos com os dados do ano passado.

Esse aumento contribuiu para que o grupo atingisse a receita de US$1 bilhão na comparação ano a ano, tendo sido impulsionado também por fatores como o aumento nas assinaturas do F1 TV (o serviço de streaming oficial da categoria) e pela grande quantidade de eventos no período.

Além desse impacto financeiro, “F1” também vem contribuindo para aumentar o impacto cultural da categoria, conforme destacado pelo presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Eu diria que o impacto do filme não é só, claro, sobre o dinheiro e o retorno econômico, mas também sobre a oportunidade incrível que o esporte terá de aumentar sua visibilidade e de gerar uma economia circular em torno disso.

Além disso, Domenicali disse esperar que esse interesse e futuras oportunidades de receita continuem com o lançamento futuro do filme no Apple TV+, após findada por completo a janela de exibição nos cinemas.

via 9to5Mac