Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple

“F1 – O Filme”, do Apple TV+, ajudou a aumentar a receita da Fórmula 1

Douglas Nascimento
08/08/2025 • 11:36
Leitura de 1 minuto

Maior sucesso do Apple TV+ nos cinemas, “F1 – O Filme” está ajudando a aumentar os lucros do Formula One Group, entidade responsável pela principal categoria do automobilismo e parceira da Maçã para a produção do longa.

Publicidade

De acordo com o The Hollywood Reporter, a Liberty Media, proprietária do grupo, registrou um aumento relevante de 40% em sua receita desde o lançamento do filme, se compararmos com os dados do ano passado.

Posts relacionados

Esse aumento contribuiu para que o grupo atingisse a receita de US$1 bilhão na comparação ano a ano, tendo sido impulsionado também por fatores como o aumento nas assinaturas do F1 TV (o serviço de streaming oficial da categoria) e pela grande quantidade de eventos no período.

Além desse impacto financeiro, “F1” também vem contribuindo para aumentar o impacto cultural da categoria, conforme destacado pelo presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Publicidade

Eu diria que o impacto do filme não é só, claro, sobre o dinheiro e o retorno econômico, mas também sobre a oportunidade incrível que o esporte terá de aumentar sua visibilidade e de gerar uma economia circular em torno disso.

Além disso, Domenicali disse esperar que esse interesse e futuras oportunidades de receita continuem com o lançamento futuro do filme no Apple TV+, após findada por completo a janela de exibição nos cinemas.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

DJI leva inteligência dos drones aos robôs aspiradores com o Romo
Posts relacionados