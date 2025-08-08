Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

iPhone 16 Pro registra a própria queda de avião e é encontrado intacto

Bruno S. Gentile
08/08/2025 • 14:10
iPhone 16 Pro de Ashley Prange após cair de avião

A conservacionista Ashley Prange sobrevoava o Vale do Reno, na Alemanha, quando seu iPhone 16 Pro foi sugado para fora do pequeno avião em que estava. O aparelho caiu de uma altura superior a 2.600 pés (cerca de 792 metros), enquanto a aeronave voava a aproximadamente 110 nós (~204km/h).

Publicidade

Usando o app Buscar (Find My), Prange localizou o último sinal do dispositivo em uma área de floresta próxima à casa de um primo. Ela, então, decidiu procurá-lo pois a capinha do aparelho também guardava seu cartão de crédito e sua carteira de motorista. Após horas de busca, a mulher encontrou o telefone junto com seus documentos.

Posts relacionados

O iPhone estava sem dando visíveis, ligou normalmente e funcionava sem problemas. Recuperada do susto e olhando sua fototeca, Prange encontrou o vídeo que o próprio telefone gravou desde o momento de sua queda até o impacto no solo. Ela atribuiu a resistência à capa Bellroy que utilizava e à construção do modelo topo-de-linha da Maçã.

Esse não é o primeiro caso no qual um iPhone resiste a uma queda de avião. Em janeiro de 2024, por exemplo, um iPhone foi encontrado intacto após cair de um avião da Alaska Airlines que perdeu uma porta durante o voo.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Apple promove mentes criativas do Sudeste Asiático em nova campanha
Próx. Post

Ação coletiva sobre o AppleCare+ termina com clientes indenizados no Canadá
Posts relacionados