iPhone 16 Pro registra a própria queda de avião e é encontrado intacto

A conservacionista Ashley Prange sobrevoava o Vale do Reno, na Alemanha, quando seu iPhone 16 Pro foi sugado para fora do pequeno avião em que estava. O aparelho caiu de uma altura superior a 2.600 pés (cerca de 792 metros), enquanto a aeronave voava a aproximadamente 110 nós (~204km/h).

Usando o app Buscar (Find My), Prange localizou o último sinal do dispositivo em uma área de floresta próxima à casa de um primo. Ela, então, decidiu procurá-lo pois a capinha do aparelho também guardava seu cartão de crédito e sua carteira de motorista. Após horas de busca, a mulher encontrou o telefone junto com seus documentos.

O iPhone estava sem dando visíveis, ligou normalmente e funcionava sem problemas. Recuperada do susto e olhando sua fototeca, Prange encontrou o vídeo que o próprio telefone gravou desde o momento de sua queda até o impacto no solo. Ela atribuiu a resistência à capa Bellroy que utilizava e à construção do modelo topo-de-linha da Maçã.

Esse não é o primeiro caso no qual um iPhone resiste a uma queda de avião. Em janeiro de 2024, por exemplo, um iPhone foi encontrado intacto após cair de um avião da Alaska Airlines que perdeu uma porta durante o voo.

via 9to5Mac