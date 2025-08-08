Navegue

Leilão da Receita Federal em Fortaleza tem dois iPhones 12 Pro por R$1.488

Bruno Cardoso
08/08/2025 • 11:57
iPhone 12 Pro | Unsplash
iPhone 12 Pro

A Receita Federal está de volta com mais um leilão de produtos apreendidos, agora na cidade de Fortaleza (CE). Dos 101 lotes disponíveis, 12 possuem pelo menos um dispositivo da Apple.

Aos interessados em realizar um lance, é sempre bom lembrar que não há informações detalhadas sobre os aparelhos disponíveis no leilão. Os produtos também não têm garantia e podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar (detalhe que costuma ser informado).

Além disso, a Receita Federal não realiza entregas, portanto é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Vamos aos lotes supracitados:

LoteProduto(s) da AppleValor mínimo
011x iPhone XS de 64GBR$1.300
031x iPhone XS de 64GBR$500
311x iPhone XR de 64GBR$1.300
321x iPhone 13 Pro de 128GBR$1.488
481x Apple Watch Series 6 de 44mmR$4.140
521x iPad Air de 64GB
1x iPhone XR		R$4.050
5414x iPhone 8 Plus
4x iPhone 8
4x iPhone 7 Plus
7x iPhone 7		R$6.169
559x Bateria MagSafe
1x Adaptador de parede
4x iPhone 11		R$6.184
702x iPhone 12 Pro de 128GBR$1.488
911x Adaptador de parede
1x Cabo Lightning para USB		R$207
92247x AirPods
1x AirPods de terceira geração
1.000x Adaptador de parede		R$217
981x iPhone 11 de 128GBR$1.600

É sempre bom lembrar que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Como participar

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 8 de setembro e serão encerradas às 21h do dia 12/9. As selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 15/9, às 10h.

Para mais informações, basta acessar essa página.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
