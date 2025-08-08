Leilão da Receita Federal em Fortaleza tem dois iPhones 12 Pro por R$1.488

A Receita Federal está de volta com mais um leilão de produtos apreendidos, agora na cidade de Fortaleza (CE). Dos 101 lotes disponíveis, 12 possuem pelo menos um dispositivo da Apple.
Aos interessados em realizar um lance, é sempre bom lembrar que não há informações detalhadas sobre os aparelhos disponíveis no leilão. Os produtos também não têm garantia e podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar (detalhe que costuma ser informado).
Além disso, a Receita Federal não realiza entregas, portanto é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.
Vamos aos lotes supracitados:
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Valor mínimo
|01
|1x iPhone XS de 64GB
|R$1.300
|03
|1x iPhone XS de 64GB
|R$500
|31
|1x iPhone XR de 64GB
|R$1.300
|32
|1x iPhone 13 Pro de 128GB
|R$1.488
|48
|1x Apple Watch Series 6 de 44mm
|R$4.140
|52
|1x iPad Air de 64GB
1x iPhone XR
|R$4.050
|54
|14x iPhone 8 Plus
4x iPhone 8
4x iPhone 7 Plus
7x iPhone 7
|R$6.169
|55
|9x Bateria MagSafe
1x Adaptador de parede
4x iPhone 11
|R$6.184
|70
|2x iPhone 12 Pro de 128GB
|R$1.488
|91
|1x Adaptador de parede
1x Cabo Lightning para USB
|R$207
|92
|247x AirPods
1x AirPods de terceira geração
1.000x Adaptador de parede
|R$217
|98
|1x iPhone 11 de 128GB
|R$1.600
É sempre bom lembrar que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.
Como participar
Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.
As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 8 de setembro e serão encerradas às 21h do dia 12/9. As selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 15/9, às 10h.
Para mais informações, basta acessar essa página.