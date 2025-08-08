Leilão da Receita Federal em Fortaleza tem dois iPhones 12 Pro por R$1.488

A Receita Federal está de volta com mais um leilão de produtos apreendidos, agora na cidade de Fortaleza (CE). Dos 101 lotes disponíveis, 12 possuem pelo menos um dispositivo da Apple.

Publicidade

Aos interessados em realizar um lance, é sempre bom lembrar que não há informações detalhadas sobre os aparelhos disponíveis no leilão. Os produtos também não têm garantia e podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar (detalhe que costuma ser informado).

Além disso, a Receita Federal não realiza entregas, portanto é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Vamos aos lotes supracitados:

Lote Produto(s) da Apple Valor mínimo 01 1x iPhone XS de 64GB R$1.300 03 1x iPhone XS de 64GB R$500 31 1x iPhone XR de 64GB R$1.300 32 1x iPhone 13 Pro de 128GB R$1.488 48 1x Apple Watch Series 6 de 44mm R$4.140 52 1x iPad Air de 64GB

1x iPhone XR R$4.050 54 14x iPhone 8 Plus

4x iPhone 8

4x iPhone 7 Plus

7x iPhone 7 R$6.169 55 9x Bateria MagSafe

1x Adaptador de parede

4x iPhone 11 R$6.184 70 2x iPhone 12 Pro de 128GB R$1.488 91 1x Adaptador de parede

1x Cabo Lightning para USB R$207 92 247x AirPods

1x AirPods de terceira geração

1.000x Adaptador de parede R$217 98 1x iPhone 11 de 128GB R$1.600

É sempre bom lembrar que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Como participar

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Publicidade

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

Publicidade

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 8 de setembro e serão encerradas às 21h do dia 12/9. As selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 15/9, às 10h.

Para mais informações, basta acessar essa página.