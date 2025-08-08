MacMagazine no Ar #643: FQ3 2025, Tim Cook, US$100 bi nos EUA, IA, 256GB e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 643ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
Convidado especial
- Marcos Daniel Vozer Felisberto [@mdv_felisberto]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00:00Introdução
00:12:57Apple tem receita recorde de US$94 bilhões no 3º trimestre fiscal de 2025
00:21:12Tim Cook aborda trabalho em IA, Siri, novos produtos e mais em reunião com funcionários
00:35:11Apple investirá mais US$100 bilhões em sua produção nos Estados Unidos
00:42:33iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 chegam às quintas betas
00:49:53Apple estaria criando chatbot rival do ChatGPT para integrá-lo a seus apps
00:56:27Rumor: armazenamento do “iPhone 17 Pro” partirá de 256GB
01:01:48Encerramento
Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Google Podcasts, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.
Gravação ao vivo
Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.
Gravação: 7 de agosto de 2025
Duração: 1h05min55
Trilha sonora: Laura Mvula