Promoções na App Store: Starry Night Interactive, Cat Quest, Dirty Beat – Electro Studio e mais!

Fechando a semana com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!
Starry Night Interactive, desenvolvido pelo artista Petros Vrellis e pelo pessoal da artof01, é uma animação de uma das mais famosas pinturas de Vicent van Gogh.
Controle os fluxos com a sua mão para criar uma variação deste clássico. Mergulhe na paisagem com o zoom imersivo, selecione uma música ambiente de fundo e “viaje” nesta icônica obra.
Confira um vídeo:
Apesar de não ser um app tão novo, a experiência ainda é bem divertida. Aproveite a oferta!
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:
Jogos
Aventura felina.
Segundo jogo da franquia.
Corte os botões.
Aplicativos
Criação musical.
Utilitário educacional.
Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🤩