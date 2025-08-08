Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Starry Night Interactive, Cat Quest, Dirty Beat – Electro Studio e mais!

Marcelo Melo
08/08/2025 • 21:13

Fechando a semana com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Starry Night Interactive, desenvolvido pelo artista Petros Vrellis e pelo pessoal da artof01, é uma animação de uma das mais famosas pinturas de Vicent van Gogh.

Controle os fluxos com a sua mão para criar uma variação deste clássico. Mergulhe na paisagem com o zoom imersivo, selecione uma música ambiente de fundo e “viaje” nesta icônica obra.

Confira um vídeo:

YouTube video

Apesar de não ser um app tão novo, a experiência ainda é bem divertida. Aproveite a oferta!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Jogos

Aventura felina.

Segundo jogo da franquia.

Corte os botões.

Aplicativos

Criação musical.

Utilitário educacional.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🤩

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
