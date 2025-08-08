Navegue

Próximos sistemas operacionais da Apple contarão com suporte ao GPT-5

Douglas Nascimento
08/08/2025 • 09:19
PatrickAssale / Shutterstock.com
ChatGPT na App Store em um iPhone com o logo da OpenAI ao fundo

Com o lançamento de ontem do GPT-5, muitas pessoas ficaram na dúvida se a novidade seria ou não incorporada à Apple Intelligence — o conjunto de recursos de inteligência artificial da Maçã que conta com integração com o ChatGPT.

De acordo com o 9to5Mac, a Apple confirmou a adoção do novo modelo de ponta da OpenAI em seus sistemas — algo que deverá acontecer especificamente em suas versões 26, que deverão ser lançadas em setembro.

Isso significa que usuários que permanecerem nas versões mais recentes atualmente (iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia 15 e visionOS 2) continuarão com acesso apenas ao GPT-4o, que era o modelo mais poderoso até ontem.

Obviamente, o acesso à versão mais poderosa do modelo mais recente da OpenAI continuará sendo limitado, com o usuário podendo fazer login em sua conta da empresa para obter limites mais amplos, caso seja um assinante pago.

O GPT-5, vale recordar, promete oferecer aos usuários respostas mais naturais, menos erros e melhorias em diversos aspectos (como em programação), apresentando um desempenho bastante proeminente em vários benchmarks.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
