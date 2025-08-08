Navegue

Leitura de 2 minuto

WhatsApp testa opção que permite interagir com a Meta AI por voz no iOS

O mensageiro também segue trabalhando no seu vindouro sistema de nomes de usuários
Bruno Cardoso
08/08/2025 • 10:08

Há algum tempo, usuários do WhatsApp podem acessar o mensageiro para interagir com a Meta AI, o chatbot de inteligência artificial da companhia que mantém a plataforma de bate-papo.

Publicidade

Como sabemos, essa interação se dá por meio da troca de mensagens de texto, assim como o usuário faria se estivesse conversando com algum contato qualquer.

Mudanças notadas em uma das betas mais recentes do WhatsApp para iOS (25.21.10.76), no entanto, sugerem que a Meta está considerando introduzir uma opção que permitirá interagir com a Meta AI também por meio de conversas de voz.

Segundo informações do WABetaInfo, ao acessar o chatbot pela aba Conversas, testadores do mensageiro podem tocar num ícone de onda de áudio para iniciar uma sessão de voz.

Ao interagir com a Meta AI dessa maneira, usuários podem estabelecer conversas mais rápidas e naturais com a IA, o que pode ser bastante útil em momentos em que digitar uma mensagem de texto não é uma opção.

Publicidade

Há também um ajuste nas configurações do WhatsApp que torna a conversa por voz a forma padrão de interação com a ferramenta. Ela, no entanto, vem desativada “de fábrica”.

E não para por aí, já que também é possível iniciar uma conversa de voz com a Meta AI pela aba Ligações — seja clicando em um atalho no canto inferior direito da tela ou ativando uma opção nos ajustes do app que faz o chatbot despertar assim que essa tela é selecionada.

Publicidade

Por fim, o WhatsApp também fez alguns ajustes na interface da Meta AI, que agora conta com sugestões de prompts e também pode ser encolhida para que o usuário continue a navegar pelo seu telefone enquanto conversa com o chatbot.

Disponível apenas para alguns testadores do WhatsApp (via TestFlight), essas novidades deverão ser liberadas para mais pessoas nas próximas semanas.

Chave de nome de usuário

Quem acompanha o MacMagazine sabe que o WhatsApp está trabalhando há um tempão em um sistema de nomes de usuários, o qual tem como objetivo ser uma alternativa mais segura aos números de telefone como um “identificador” no mensageiro.

Publicidade

Ainda nessa toada, há cerca de um ano, o mensageiro começou a trabalhar em um sistema de chaves para que os seus usuários possam filtrar quem pode entrar em contato com eles ao digitar o seu username na plataforma — e que continua recebendo melhorias.

Como notado também pelo pessoal do WABetaInfo, o mensageiro introduziu, na versão 25.22.10.71 do mensageiro (disponível no TestFlight), uma nova interface para essa opção na aba Configurações, sugerindo que essa novidade está finalmente próxima de ser lançada para o grande público.

Para iniciar uma conversa com alguém que tenha escolhido ativar esse recurso, você precisará ter em mãos, além do nome de usuário desse contato, a sua username key, que deverá ser compartilhada previamente pelo próprio destinatário.

Obviamente, depois que a comunicação é estabelecida, não será mais necessário digitar esse código, que pode ser substituído ou simplesmente apagado a qualquer momento.

Ainda em fase de desenvolvimento, as chaves de nomes de usuário não têm previsão de lançamento por ora.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
