YouTuber une iPad Pro e MacBook Air em um dispositivo híbrido funcional

O criador de conteúdo dono do canal ShuCanTech desenvolveu um projeto que une o iPad Pro e o MacBook Air em um único dispositivo. O aparelho é capaz de alternar entre o iPadOS e macOS, resultando em um equipamento que funciona como tablet quando desacoplado e como notebook ao ser conectado a um teclado.

No vídeo, publicado em seu canal no YouTube, ele mostra que removeu a tela de um MacBook Air com chip M1 e utilizou as peças impressas em 3D para adaptar um iPad Pro no lugar. Ao acoplar o tablet à base do MacBook e acionar um atalho, o aparelho entra em um “modo MacBook”, que aparentemente utiliza o recurso Sidecar para espelhar o macOS no display do iPad (que conta com suporte ao Apple Pencil).

Quando desacoplado, o iPad Pro volta a operar normalmente o iPadOS, permitindo-se, então, o uso em sua essência — um dispositivo independente. Dessa forma, o híbrido combina a portabilidade e a touchscreen do iPad com o sistema operacional completo de um Mac.

Apesar de ser apenas um experimento de um entusiasta de tecnologia, a criação reacendeu o debate — e o anseio — sobre a possibilidade de a Maçã lançar um produto que una oficialmente as duas experiências.

O vídeo está disponível no canal ShuCanTech e foi produzindo em chinês. Entretanto, o conteúdo pode ser facilmente compreendido de forma visual por quem não domina o idioma.

