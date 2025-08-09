Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Funstock / Shutterstock.com
App Fotos na App Store de um iPhone XR

Como colocar um texto em imagens no app Fotos [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
09/08/2025 • 16:30
Leitura de 1 minuto

As ferramentas de Marcação (Markup) estão disponíveis em vários aplicativos da Apple em iPhones, iPads e Macs. Um deles é o Fotos (Photos) — dedicado à visualização e ao gerenciamento das suas fotos e dos seus vídeos.

Publicidade

Neste artigo, mostraremos como é supersimples adicionar textos nas suas imagens, ideal para quem quer fazer uma edição rápida sem depender de apps de terceiros, por exemplo.

Veja como proceder! 📸

Posts relacionados

Como colocar um texto em fotos pelo iPhone/iPad

Abra a imagem em tela cheia e toque no último ícone (da esquerda para a direita, na parte inferior).

Em seguida, selecione o ícone de um lápis, no canto superior direito, e depois toque no “+” e em “Adicionar Texto”. No “Aa”, você pode escolher se quer colocar as letras em negrito, itálico, tachado ou fazer outros ajustes.

Quando terminar, toque em “OK”.

Como colocar um texto em fotos pelo Mac

Com a foto aberta, vá até “Editar” (no canto superior direito), nos três pontinhos, na barra superior, e clique em “Marcação”.

Publicidade

No modo de edição, selecione o botão de caixa de texto (o quarto, da esquerda para a direita, na parte superior) e use “Aa” para alterar a cor do texto e fazer outras edições.

Quando finalizar, clique em “Salvar Alterações”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como reproduzir uma memória do app Fotos em loop [iPhone, iPad e Mac]
Posts relacionados