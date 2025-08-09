Como colocar um texto em imagens no app Fotos [iPhone, iPad e Mac]

As ferramentas de Marcação (Markup) estão disponíveis em vários aplicativos da Apple em iPhones, iPads e Macs. Um deles é o Fotos (Photos) — dedicado à visualização e ao gerenciamento das suas fotos e dos seus vídeos.

Neste artigo, mostraremos como é supersimples adicionar textos nas suas imagens, ideal para quem quer fazer uma edição rápida sem depender de apps de terceiros, por exemplo.

Veja como proceder! 📸

Como colocar um texto em fotos pelo iPhone/iPad

Abra a imagem em tela cheia e toque no último ícone (da esquerda para a direita, na parte inferior).

Em seguida, selecione o ícone de um lápis, no canto superior direito, e depois toque no “+” e em “Adicionar Texto”. No “Aa”, você pode escolher se quer colocar as letras em negrito, itálico, tachado ou fazer outros ajustes.

Quando terminar, toque em “OK”.

Como colocar um texto em fotos pelo Mac

Com a foto aberta, vá até “Editar” (no canto superior direito), nos três pontinhos, na barra superior, e clique em “Marcação”.

No modo de edição, selecione o botão de caixa de texto (o quarto, da esquerda para a direita, na parte superior) e use “Aa” para alterar a cor do texto e fazer outras edições.

Quando finalizar, clique em “Salvar Alterações”.