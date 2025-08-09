Como reproduzir uma memória, do app Fotos, em loop [iPhone, iPad e Mac]

As Memórias (Memories) estão disponíveis dentro do aplicativo Fotos (Photos) em iPhones, iPads e Macs. Com elas, você pode relembrar momentos especiais que tenha capturado no decorrer de uso dos seus aparelhos — como viagens e shows, por exemplo.

Caso queira, a Apple permite que você habilite uma opção para reproduzi-la de forma contínua (em loop) — ou seja, sem que ele seja pausado. Veja, a seguir, como habilitar facilmente isso! 📸

Como reproduzir uma memória em loop no iPhone e iPad

Com o Fotos aberto, vá até a seção “Memórias”, toque em cima de uma delas (a fim de reproduzi-la). Selecione os três pontinhos (no canto superior direito) e marque “Filme em Repetição Contínua”.

Como reproduzir uma memória em loop no Mac

Na barra lateral esquerda, vá até “Memórias” e clique duas vezes em cima de uma. Depois, selecione os três pontinhos, no canto superior direito, e marque “Loop”.