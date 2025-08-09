MM Fórum: eSIM da Vivo, MacBook Air desnivelado e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|ESIM via app da Vivo
|Mateus Junior
|16
|MacBook Air M1 desnivelado em diversas superfícies
|Gus44
|7
|Bateria MacBook Air m2
|Paulo Henrique Barbosa
|6
|Não consigo excluir aplicativo da lista de permitir em segundo plano MacBook Air M1
|Gabriel Chaves
|4
|Macbook Europeu/Britânico
|joaopaulossales
|1
Boas discussões, pessoal! 😉