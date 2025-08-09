Navegue

Review: carregador de viagem HyperJuice 145W USB-C GaN, com 4 portas

Eduardo Marques
09/08/2025 • 10:30
Carregador de 145W da Hyper

Recentemente, fiz o review de um carregador de viagem da Satechi com potência de 145W. Eu adorei o produto, mas comentei que ele poderia ter uma porta USB-A para ser ainda mais flexível — afinal, muita gente ainda tem cabos e acessórios do tipo.

Pois é exatamente isso que o HyperJuice 145W USB-C GaN TravelCharger with 4 Ports oferece como diferencial. Estamos falando de um produto muito similar ao da Satechi que eu avaliei, mas com esse diferencial que pode ser importante para muita gente.

Carregador de 145W da Hyper
Carregador de 145W da Hyper

Aos que curtem conteúdo em vídeo, confira a apresentação do produto abaixo:

YouTube video

Outro diferencial dele é que o acessório vem com quatro adaptadores de viagem (Estados Unidos, União Europeia/Brasil, Reino Unido e Austrália/Nova Zelândia) que funcionam em mais de 150 países. Essas “cabeças” intercambiáveis funcionam com uma trava de segurança, fornecendo uma solução mais segura do que os adaptadores da Apple, por exemplo, cujo encaixe é deslizante.

Carregador de 145W da Hyper
Carregador de 145W da Hyper
Carregador de 145W da Hyper

Quer mais um diferencial? Um desses adaptadores é um conector C8, que estende o alcance com um cabo (vendido separadamente) e permite que você o transforme basicamente em uma estação de carregamento de mesa.

Falando das portas em si e da potência, o carregador conta com suporte à tecnologia PD 3.1, permitindo que você carregue rapidamente um MacBook Pro de 16 polegadas de 0 a 50% em aproximadamente 28 minutos. Eis o esquema de recarga/potência que você consegue, a depender de quantas portas quiser utilizar:

Carregador de 145W da Hyper

O carregamento em si também é inteligente, ou seja, ele adapta-se em tempo real para fornecer a potência perfeita para o dispositivo de acordo com a exigência — quer você esteja usando apenas uma ou as quatro portas.

Por conta da tecnologia GaN 1Gallium nitride, ou nitreto de gálio., ele é bem leve/portátil (medindo 78,5×101,26x32mm e pesando 434g), além de ter também uma eficiência energética muito boa — evitando, por exemplo, que ele esquente muito em momentos de exigência.

Carregador de 145W da Hyper

De acordo com a Hyper, o carregador conta com certificações de segurança de nível comercial, chips inteligentes e proteção contra sobretensão, sobrecorrente e muito mais — oferecendo potência e tranquilidade para os usuários.

YouTube video

Disponível nas cores branca e preta, o HyperJuice 145W USB-C GaN TravelCharger with 4 Ports custa US$120 no site oficial da Hyper.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Gallium nitride, ou nitreto de gálio.

