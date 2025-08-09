Review: sleeve da Hyper para MacBooks Air e Pro

Eu sou um fã de mochilas, mas em muitos momentos acho que uma simples sleeve seria mais do que suficiente e menos trambolhuda para o que eu preciso. Exemplos? Estou indo para a casa de algum familiar e preciso levar o Mac por conta do trabalho — sim, o MacMagazine faz isso com a gente; ou vou viajar com uma mala de mão e não quero levar uma mochila apenas para colocar o notebook.

Publicidade

Se você por acaso se identificou com o cenário acima — ou simplesmente é um fã de sleeves —, acredito que vá gostar da HyperShield Stash & Go Sleeve. O grande diferencial dessa sleeve é que ela não é apenas um local para você guardar o MacBook: dentro dela temos uma área com organizadores para colocar diversos acessórios como cabo, carregador, mouse, etc.

Falando da sleeve em si, ela é de muita qualidade, com um compartimento acolchoado interno que fornece proteção contra solavancos e arranhões. Ainda que seja parruda, eu não sei se a sleeve é capaz de proteger o Mac de uma queda muito alta ou coisa do tipo — e não vou fazer nenhum tipo de teste nesse sentido, pelo menos não de propósito —, mas para o dia a dia (batidas menores, etc.), ela é mais do que suficiente. Já o exterior é feito de poliéster 1200D e conta com um revestimento resistente à água.

É difícil passar a qualidade dos materiais aqui com palavras ou nas fotos. Mas acredite quando eu digo que o material é robusto e, ao mesmo tempo, suave (a parte que fica em contato com o Mac). Até mesmo os são de alta qualidade — provavelmente para proteger o interior de entrar em contato com água.

Sobre a organização dos acessórios em si dentro da sleeve, a maioria deles você não terá nenhum tipo de problema. Mas alguns podem ser chatinhos de colocar ali, naquele espaço. Se você tem um Magic Mouse, por exemplo, não terá problemas. Mas, se assim como eu, usa o MX Master 3S (da Logitech), a sleeve acaba ficando muito desfigurada — em alguns casos, preferi não levar o mouse por isso; em outros, joguei o mouse dentro de alguma outra sacola mesmo que (como, por exemplo, enrolado em um casaco na mala de mão).

Publicidade

O ponto é que esse combo (sleeve e organizador) me fez utilizar muito mais o acessório do que se ele fosse apenas uma sleeve — eu tenho uma da Harber London, por exemplo, que está guardada na gaveta porque acabava sempre usando uma mochila. Claro que, por oferecer mais, o produto acaba sendo um pouco mais pesado que uma simples sleeve (ele tem 564g no meu modelo, para laptops de 15 ou 16 polegadas). Ainda assim, para mim, compensa.

Se você está em busca de uma sleeve mas estava na dúvida se um produto assim iria lhe atender, quem sabe essa seja a solução dos seus problemas. A HyperShield Stash & Go Sleeve está disponível em dois tamanhos (para MacBooks de 13″/14″ e para MacBooks de 15″/16″), saindo por US$45 e US$50, respectivamente.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.