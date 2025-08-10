Como inserir arquivos do iPhone ou iPad no Freeform do Mac

O Freeform é um excelente aplicativo para quem quer colocar as suas ideias no papel na tela dos iPhones, iPads e Macs — além de colaborar com outras pessoas em projetos pessoais ou do seu trabalho, por exemplo.

Além de inserir as informações de forma nativa nesses aparelhos, a versão do app para macOS possibilita que você tire uma foto, escaneie um documento ou faça um desenho a partir de um iPhone ou iPad próximo, de forma com que essas informações apareçam instantaneamente no Mac.

Veja como usar isso na prática! 👨‍💻

Antes de mais nada, certifique-se de que o Wi-Fi e o Bluetooth desses aparelhos estão ambos habilitados.

Abra um quadro no Freeform do Mac. Em seguida, na barra de menus, vá até Inserir » Inserir do iPhone [ou iPad] e escolha entre “Tirar Foto”, “Escanear Documentos” ou “Adicionar Desenho”.

Dependendo da opção que escolher, basta pegar o iPhone ou iPad próximo para realizar o processo — com a câmera dele já devidamente aberta.