Como reproduzir um vídeo em loop no Freeform [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Freeform, presente em iPhones, iPads e Macs, permite que você anexe diversos tipos de arquivos — o que inclui vídeos.

Para deixar essa experiência mais personalizada, você pode habilitar uma função que reproduz a filmagem em um loop, ou seja, sem que ela seja pausada quando terminar. A seguir, mostraremos como fazer exatamente isso nos seus aparelhos! 🙂

Como reproduzir um vídeo em loop no Freeform usando o iPhone/iPad

Com um quadro aberto, toque no botão do canto inferior direito e em “Fotos ou Vídeos…”. Selecione o vídeo desejado na sua fototeca e escolha “Adicionar”.

Quando ele estiver anexado ao quadro, toque uma vez em cima dele, nos três pontinhos (na barra inferior) e marque “Repetição”.

Como reproduzir um vídeo em loop no Freeform usando o Mac

Com o vídeo anexado ao quadro, clique com o botão direito do mouse em cima dele e marque “Repetição”.