App da Meta AI chega ao Brasil com feed Descobrir, criação de imagens e mais

Luiz Gustavo Ribeiro
11/08/2025 • 14:40

Após integrar a Meta AI ao WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger, a Meta está disponibilizando o seu aplicativo de IA independente no Brasil, o qual permite que os usuários acessem o chatbot de forma semelhante aos apps do ChatGPT, do Gemini, entre outros.

O aplicativo de IA da Meta também apresenta um feed Descobrir (Discover), onde você pode compartilhar seus comandos e conteúdos gerados pelo chatbot. As interações com a Meta AI só serão compartilhadas no feed se o usuário optar por fazê-lo, é claro.

App da Meta AI
Por falar em conteúdos, o app também contém recursos de geração de imagens e funções para resolver problemas, responder dúvidas do dia a dia, entre outros. Segundo a Meta, o modelo usado no app é o Llama 4.

O app também pode se basear em informações que você já compartilhou com alguma plataforma/rede social da empresa — como seu perfil e o conteúdo com o qual você interage. É possível, ainda, fornecer mais informações para que a IA se lembre em futuras conversas.

A versão web da Meta AI também foi atualizada e conta agora com o mesmo feed Descobrir. Ademais, a interface foi otimizada, bem como a experiência de geração de imagens.

O app Meta AI já está disponível gratuitamente na App Store.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
