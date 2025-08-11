Apple desenvolve método para gerar respostas de IA até 5x mais rápido

A Apple divulgou um estudo no qual descreve um novo método para tornar mais rápidos os modelos de linguagem que alimentam assistentes virtuais e ferramentas de inteligência artificial. Esses sistemas costumam funcionar criando uma frase palavra por palavra (ou mais precisamente, token por token ). Na prática, isso significa que a cada novo trecho gerado, o modelo precisa analisar tudo o que já foi escrito para decidir qual será o próximo elemento do texto.

Publicidade

No artigo [PDF] “Your LLM Knows the Future” (“Seu LLM sabe o futuro”, na tradução literal), a equipe da Maçã explica que, mesmo sendo treinados para prever apenas o próximo token, esses modelos carregam informações sobre vários possíveis tokens futuros. Partindo dessa observação, os pesquisadores desenvolveram um abordagem chamada multi-token prediction (“previsão de tokens múltiplos”, na tradução literal), que permite ao sistema gerar mais de um token por vez.

Divulgação/Apple

Para chegar a esse resultado, a Apple combinou diferentes técnicas. Uma delas é a chamada Gated LoRA que adapta o modelo original para que ele consiga prever múltiplos tokens sem perder a capacidade de funcionar como antes.

Outra é um mecanismo capaz de organizar os tokens previstos em sequências que são coerentes, baseando-se em treinamentos voltar a manter a precisão e a consistência do texto. O estudo apresenta uma estratégia especulativa de geração textual, o que aumenta o número antecipado de tokens de forma acelerada sem que a qualidade se comprometa.

Publicidade

Nos testes, a empresa utilizou o modelo Tulu3-8B, treinado especificamente para prever até oito tokens adicionais a cada passo. Com isso, o resultados indicaram que em tarefas de conversas e perguntas e respostas gerais, a velocidade foi até três vezes maior. Já em áreas mais previsíveis, como programação, matemática e a área de exatas, o ganho chegou a cinco vezes sem perda de qualidade nas respostas, segundo os autores.

A Maçã afirma que essa tecnologia poderá ter impacto direto em aplicações que exigem respostas rápidas e mais precisas, o que passa pelo uso cotidiano de inteligências artificiais como assistentes virtuais até cenários de uso mais profundo e especializado.

via 9to5Mac