Apple poderá limitar ou impedir uso da nova Siri em apps de banco e saúde

Embora a Siri seja o grande destaque quando falamos do atraso da Apple em relação aos recursos de inteligência artificial prometidos na WWDC do ano passado, a atualização no framework App Intents (que, na prática, alimentará as novidades da assistente) também ainda não deu as caras.

É ela que permitirá à Siri ter um controle mais profundo não apenas dos aplicativos do sistema, como também de apps de terceiros — permitindo que o usuário realize ações mais complexas (como editar uma foto ou fazer um comentário no Instagram) sem necessariamente interagir com a tela.

De acordo com o jornalista Mark Gurman na newsletter “Power On” (da Bloomberg), a Apple tem alguns motivos para ainda não ter entregado esse update — que é considerado a “chave para os próximos desenvolvimentos de hardware da empresa” (como futuros dispositivos de casa inteligente).

Segundo a publicação, os engenheiros da empresa têm lutado para garantir que o sistema funcionará com um número suficiente de aplicativos e que será preciso o suficiente para lidar com cenários de alto risco — especialmente no uso em aplicativos críticos como os bancários ou de saúde.

Durante anos, os usuários têm lutado com a Siri não os entendendo. É irritante, mas não é crítico se o seu smartphone entende mal a cidade de onde você quer um boletim meteorológico ou tenta lhe direcionar até o restaurante errado. Mas deixar o cérebro da Siri de hoje controlar todos os seus aplicativos seria obviamente muito mais arriscado.

Por esse motivo, a Apple está esperando para lançar o novo App Intents ao lado da atualização na infraestrutura da Siri. Atualmente, a empresa está realizando testes com alguns jogos e apps de terceiros selecionados (como Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook e WhatsApp).

O problema mesmo será garantir que as categorias críticas supracitadas funcionem com segurança. Caso contrário, a empresa poderá limitar em larga escala o que a Siri poderá fazer nesses apps ou simplesmente excluir essas áreas do seu campo de atuação por completo.