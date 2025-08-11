Navegue

Leitura de 2 minuto

Baixe aqui os 15 novos wallpapers/screensavers do macOS Tahoe 26!

Bruno Cardoso
11/08/2025 • 13:38
Screensavers do macOS Tahoe 26

Além da nova linguagem visual e dos seus vários recursos, o macOS Tahoe 26, atualmente em fase beta, introduziu 15 novas imagens de fundo e protetores de tela, o que inclui imagens dinâmicas de paisagens relacionadas não só ao lago que dá nome ao sistema, mas também a localidades de tirar o fôlego em várias partes do mundo.

Publicidade

Se você ainda não atualizou o seu Mac para o macOS 26 ou simplesmente está usando outro tipo de dispositivo, saiba que já é possível fazer o download de todos esses wallpapers dinâmicos/screensavers, que deverão ser lançados para todos apenas no mês que vem.

Cortesia do designer Basic Apple Guy, que tratou de extrai-los dos arquivos do novo sistema da Maçã [1, 2], eles incluem versões em alta resolução para Mac, iPhone e iPad:

Imagens de fundo dinâmicas

Para melhores resultados no caso dos wallpapers dinâmicos do macOS, vá até Ajustes do Sistema » Imagem de Fundo » Adicionar Foto…. (adicionar o wallpaper pela barra de menus pode fazer o seu efeito dinâmico não funcionar).

Imagens de fundo aéreas

Praias de Goa

Costa de Goa

Sobrevoando os Himalaias

Himalaias de Dia

O Ganges

Ghansali de Cima

Picos do Himalaia

Jardins de Chá Vistos de Cima

Jardins de Chá de Dia

Reservatório de Dia

Jardins de Chá sob Neblina

Para garantir que você está baixando as imagens na maior resolução possível, faça o download das imagens de fundo/protetores de tela clicando diretamente nos links acima.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
