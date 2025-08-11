Baixe aqui os 15 novos wallpapers/screensavers do macOS Tahoe 26!

Além da nova linguagem visual e dos seus vários recursos, o macOS Tahoe 26, atualmente em fase beta, introduziu 15 novas imagens de fundo e protetores de tela, o que inclui imagens dinâmicas de paisagens relacionadas não só ao lago que dá nome ao sistema, mas também a localidades de tirar o fôlego em várias partes do mundo.
Se você ainda não atualizou o seu Mac para o macOS 26 ou simplesmente está usando outro tipo de dispositivo, saiba que já é possível fazer o download de todos esses wallpapers dinâmicos/screensavers, que deverão ser lançados para todos apenas no mês que vem.
Cortesia do designer Basic Apple Guy, que tratou de extrai-los dos arquivos do novo sistema da Maçã [1, 2], eles incluem versões em alta resolução para Mac, iPhone e iPad:
Imagens de fundo dinâmicas
- Mac: amanhecer, dia, anoitecer e noite; dinâmico dia/noite (arquivo HEIC de 19,4MB) e dinâmico “hora do dia” (arquivo HEIC de 38,1MB via Google Drive).
- iPhone: amanhecer, dia, anoitecer e noite.
- iPad: amanhecer, dia, anoitecer e noite.
Para melhores resultados no caso dos wallpapers dinâmicos do macOS, vá até Ajustes do Sistema » Imagem de Fundo » Adicionar Foto…. (adicionar o wallpaper pela barra de menus pode fazer o seu efeito dinâmico não funcionar).
Imagens de fundo aéreas
Praias de Goa
Costa de Goa
Sobrevoando os Himalaias
Himalaias de Dia
O Ganges
Ghansali de Cima
Picos do Himalaia
Jardins de Chá Vistos de Cima
Jardins de Chá de Dia
Reservatório de Dia
Jardins de Chá sob Neblina
Para garantir que você está baixando as imagens na maior resolução possível, faça o download das imagens de fundo/protetores de tela clicando diretamente nos links acima.