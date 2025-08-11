Baixe aqui os 15 novos wallpapers/screensavers do macOS Tahoe 26!

Além da nova linguagem visual e dos seus vários recursos, o macOS Tahoe 26, atualmente em fase beta, introduziu 15 novas imagens de fundo e protetores de tela, o que inclui imagens dinâmicas de paisagens relacionadas não só ao lago que dá nome ao sistema, mas também a localidades de tirar o fôlego em várias partes do mundo.

Se você ainda não atualizou o seu Mac para o macOS 26 ou simplesmente está usando outro tipo de dispositivo, saiba que já é possível fazer o download de todos esses wallpapers dinâmicos/screensavers, que deverão ser lançados para todos apenas no mês que vem.

Cortesia do designer Basic Apple Guy, que tratou de extrai-los dos arquivos do novo sistema da Maçã [1, 2], eles incluem versões em alta resolução para Mac, iPhone e iPad:

Imagens de fundo dinâmicas

Para melhores resultados no caso dos wallpapers dinâmicos do macOS, vá até Ajustes do Sistema » Imagem de Fundo » Adicionar Foto…. (adicionar o wallpaper pela barra de menus pode fazer o seu efeito dinâmico não funcionar).

Imagens de fundo aéreas

macOS Tahoe Aerial Wallpapers for Mac, iPhone, & iPadhttps://t.co/v7QLYlsWgy pic.twitter.com/xLuKucQwCo — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) August 11, 2025

Praias de Goa

Mac (V1, V2 e V3)

iPhone

iPad

Costa de Goa

Mac (V1 e V2)

iPhone

iPad

Sobrevoando os Himalaias

Mac (V1, V2 e V3)

iPhone

iPad

Himalaias de Dia

Mac (V1 e V2)

iPhone

iPad

O Ganges

Mac (V1 e V2)

iPhone

iPad

Ghansali de Cima

Mac (V1, V2 e V3)

iPhone

iPad

Picos do Himalaia

Mac (V1, V2 e V3)

iPhone

iPad

Jardins de Chá Vistos de Cima

Mac (V1, V2 e V3)

iPhone

iPad

Jardins de Chá de Dia

Mac (V1 e V2)

iPhone

iPad

Reservatório de Dia

Mac (V1, V2 e V3)

iPhone

iPad

Jardins de Chá sob Neblina

Mac (V1 e V2)

iPhone

iPad

Para garantir que você está baixando as imagens na maior resolução possível, faça o download das imagens de fundo/protetores de tela clicando diretamente nos links acima.