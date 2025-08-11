Navegue

Claude, IA da Anthropic, agora pode lembrar e retomar chats passados

Luiz Gustavo Ribeiro
11/08/2025 • 19:52
Recurso de memória do Claude (IA da Anthropic)

A Anthropic lançou, nesta segunda-feira, uma função de memória para seu chatbot Claude. O recurso funciona na web, no desktop e em dispositivos móveis, com disponibilidade para assinantes Max, Team e Enterprise — a empresa informou que outros planos deverão receber acesso em breve.

Para acessá-lo, basta ir em “Configurações” em “Perfil” (ou clicar nesse link) e ativar o recurso em “Pesquisar e consultar conversas”.

Agora, Claude pode consultar chats anteriores, para que você possa continuar facilmente de onde parou.

A empresa demonstrou a função dando o exemplo de uma usuária que perguntava sobre o que ela havia conversado com Claude antes das férias. O chatbot pesquisa conversas anteriores para resumi-las e, em seguida, pergunta se ela gostaria de prosseguir e continuar trabalhando no mesmo projeto.

Nunca mais perca o controle do seu trabalho. O Claude agora se lembra de suas conversas anteriores, para que você possa continuar projetos, consultar discussões anteriores e desenvolver suas ideias sem precisar começar do zero todas as vezes.

Há, porém, uma ressalva importante: esse ainda não é um recurso de memória como o ChatGPT, da OpenAI. O Claude só recuperará e fará referência aos seus chats anteriores quando você solicitar e não está criando um perfil de usuário, de acordo a Anthropic.

via 9to5Mac

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
