Claude, IA da Anthropic, agora pode lembrar e retomar chats passados

A Anthropic lançou, nesta segunda-feira, uma função de memória para seu chatbot Claude. O recurso funciona na web, no desktop e em dispositivos móveis, com disponibilidade para assinantes Max, Team e Enterprise — a empresa informou que outros planos deverão receber acesso em breve.

Para acessá-lo, basta ir em “Configurações” em “Perfil” (ou clicar nesse link) e ativar o recurso em “Pesquisar e consultar conversas”.

Claude can now reference past chats, so you can easily pick up from where you left off. pic.twitter.com/n9ZgaTRC1y — Claude (@claudeai) August 11, 2025 Agora, Claude pode consultar chats anteriores, para que você possa continuar facilmente de onde parou.

A empresa demonstrou a função dando o exemplo de uma usuária que perguntava sobre o que ela havia conversado com Claude antes das férias. O chatbot pesquisa conversas anteriores para resumi-las e, em seguida, pergunta se ela gostaria de prosseguir e continuar trabalhando no mesmo projeto.

Nunca mais perca o controle do seu trabalho. O Claude agora se lembra de suas conversas anteriores, para que você possa continuar projetos, consultar discussões anteriores e desenvolver suas ideias sem precisar começar do zero todas as vezes.

Há, porém, uma ressalva importante: esse ainda não é um recurso de memória como o ChatGPT, da OpenAI. O Claude só recuperará e fará referência aos seus chats anteriores quando você solicitar e não está criando um perfil de usuário, de acordo a Anthropic.

