Como utilizar um Mac antigo como display para um Mac mini, Mac Studio ou outros

Se você está precisando de um display para o seu Mac mais atual, como um Mac mini ou um Mac Studio, e tem guardado um iMac ou MacBook antigo que não usa mais, esta pode ser uma boa forma de dar uma nova utilidade a ele e prolongar a sua vida útil.
Antes de entrar nos detalhes de como fazer isso, saiba que você precisará de algumas coisas (físicas e digitais) para atingir tal feito. Eis os itens necessários:
- Uma placa de captura HDMI para USB-C.
- Um iMac ou MacBook antigo rodando o macOS Sonoma 14 ou mais recente (isso inclui iMacs de 2019, iMacs Pro de 2017, MacBooks Air e Pro de 2018 — mas existem maneiras não oficiais de instalar o Sonoma em dispositivos ainda mais antigos com o OpenCore Legacy Patcher).
- O app HDMI Monitor (download e uso gratuitos).
- Um cabo HDMI comum.
Com esses itens, já será possível realizar o processo. Para configurar a engenhoca, basta seguir os passos abaixo:
- Conecte o seu Mac mini, Mac Studio ou outro à energia.
- Conecte seu antigo iMac ou MacBook à energia.
- Certifique-se de que ambos estejam ligados.
- Baixe o app HDMI Monitor no iMac ou no MacBook antigo.
- Siga as instruções exibidas no app HDMI Monitor.
- Conecte uma extremidade do cabo HDMI ao Mac mini e a outra extremidade à placa de captura HDMI para USB-C.
- Conecte a placa de captura ao computador antigo executando o app HDMI Monitor.
Prontinho! Agora você tem uma nova tela para utilizar com o seu Mac mais atual e, se desejar, também pode utilizar o app e seguir os mesmos passos para usar seu Mac antigo como monitor para qualquer outro dispositivo com uma saída HDMI.
Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x
Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)
Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB
Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10
