Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Como utilizar um Mac antigo como display para um Mac mini, Mac Studio ou outros

Lucas Miranda Magalhães
11/08/2025 • 08:00
M21Perfect / Shutterstock.com
Mac mini (M4) de 2024

Se você está precisando de um display para o seu Mac mais atual, como um Mac mini ou um Mac Studio, e tem guardado um iMac ou MacBook antigo que não usa mais, esta pode ser uma boa forma de dar uma nova utilidade a ele e prolongar a sua vida útil.

Publicidade

Antes de entrar nos detalhes de como fazer isso, saiba que você precisará de algumas coisas (físicas e digitais) para atingir tal feito. Eis os itens necessários:

  • Uma placa de captura HDMI para USB-C.
  • Um iMac ou MacBook antigo rodando o macOS Sonoma 14 ou mais recente (isso inclui iMacs de 2019, iMacs Pro de 2017, MacBooks Air e Pro de 2018 — mas existem maneiras não oficiais de instalar o Sonoma em dispositivos ainda mais antigos com o OpenCore Legacy Patcher).
  • O app HDMI Monitor (download e uso gratuitos).
  • Um cabo HDMI comum.

Com esses itens, já será possível realizar o processo. Para configurar a engenhoca, basta seguir os passos abaixo:

  1. Conecte o seu Mac mini, Mac Studio ou outro à energia.
  2. Conecte seu antigo iMac ou MacBook à energia.
  3. Certifique-se de que ambos estejam ligados.
  4. Baixe o app HDMI Monitor no iMac ou no MacBook antigo.
  5. Siga as instruções exibidas no app HDMI Monitor.
  6. Conecte uma extremidade do cabo HDMI ao Mac mini e a outra extremidade à placa de captura HDMI para USB-C.
  7. Conecte a placa de captura ao computador antigo executando o app HDMI Monitor.

Prontinho! Agora você tem uma nova tela para utilizar com o seu Mac mais atual e, se desejar, também pode utilizar o app e seguir os mesmos passos para usar seu Mac antigo como monitor para qualquer outro dispositivo com uma saída HDMI.

Mac Studio (miniatura)
Comprar Mac Studio de Apple Preço à vista: a partir de R$23.399,10
Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x
Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)
Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB
Mac mini (miniatura)
Comprar Mac mini de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10
Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
Post Ant.

O que fazer se o monitor externo não mostrar imagem ao mudar a resolução [Mac]
Posts relacionados