Dê uma primeira olhada em “Mr. Scorsese”, docussérie do Apple TV+

O Apple TV+ liberou hoje um first look (“primeira olhada”, em português) de “Mr. Scorsese”, docussérie que retratará a carreira e a trajetória do lendário diretor de cinema Martin Scorsese.
Em um vídeo de quase dois minutos, é possível ver alguns trechos da produção, como um em que Scorsese e outros participantes comentam a polêmica mudança na cor do sangue na cena final de “Taxi Driver” (1976).
“Mr. Scorsese”, vale recordar, explorará as muitas facetas do diretor que redefiniu a produção cinematográfica, incluindo a sua carreira extraordinária e a sua história pessoal única.
Explore as muitas vidas de Martin Scorsese através de entrevistas íntimas com o próprio homem, acesso a seus arquivos privados, além de conversas com Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Daniel Day-Lewis, Steven Spielberg e muito mais.
Dirigida pela aclamada cineasta Rebecca Miller, a produção foi criada por ela e pelos produtores executivos Damon Cardasis (da Round Films) e Cindy Tolan (colaboradora criativa de longa data de Miller).
Cardasis, Tolan e Miller atuam como produtores executivos ao lado de Rick Yorn, Christopher Donnelly e Julie Yorn. Robert Fernandez e Patrick Walmsley são coprodutores executivos, enquanto Ron Burkle produz.
O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.