Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
"Mr Scorsese"

Dê uma primeira olhada em “Mr. Scorsese”, docussérie do Apple TV+

Douglas Nascimento
11/08/2025 • 12:00
View on YouTube
Leitura de 1 minuto

O Apple TV+ liberou hoje um first look (“primeira olhada”, em português) de “Mr. Scorsese”, docussérie que retratará a carreira e a trajetória do lendário diretor de cinema Martin Scorsese.

Publicidade

Em um vídeo de quase dois minutos, é possível ver alguns trechos da produção, como um em que Scorsese e outros participantes comentam a polêmica mudança na cor do sangue na cena final de “Taxi Driver” (1976).

YouTube video

“Mr. Scorsese”, vale recordar, explorará as muitas facetas do diretor que redefiniu a produção cinematográfica, incluindo a sua carreira extraordinária e a sua história pessoal única.

Explore as muitas vidas de Martin Scorsese através de entrevistas íntimas com o próprio homem, acesso a seus arquivos privados, além de conversas com Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Daniel Day-Lewis, Steven Spielberg e muito mais.

Dirigida pela aclamada cineasta Rebecca Miller, a produção foi criada por ela e pelos produtores executivos Damon Cardasis (da Round Films) e Cindy Tolan (colaboradora criativa de longa data de Miller).

Publicidade

Cardasis, Tolan e Miller atuam como produtores executivos ao lado de Rick Yorn, Christopher Donnelly e Julie Yorn. Robert Fernandez e Patrick Walmsley são coprodutores executivos, enquanto Ron Burkle produz.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Efeito tarifaço: Jeff Pu corrobora aumento de preços dos “iPhones 17”
Posts relacionados