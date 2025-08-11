Navegue

Leitura de 2 minuto

Efeito tarifaço: Jeff Pu corrobora aumento de preços dos “iPhones 17”

Bruno Cardoso
11/08/2025 • 11:42
Possíveis cores dos "iPhones 17 Pro"

Desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a sua primeira leva de tarifas para produtos importados em abril, muito tem se falado sobre a possibilidade de vermos um aumento nos preços de iPhones — algo que foi corroborado recentemente por Jeff Pu, confiável analista do mercado de tecnologia.

Em uma nota para investidores obtida pelo pessoal do MacRumors, ele disse que as sanções impostas a países nos quais o smartphone da Maçã é fabricado (o que inclui, principalmente, China e Índia) estão entre os principais motivos desse possível aumento, embora não tenha compartilhado nenhum número.

Na sua mais recente reunião com investidores, o CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, disse que a maioria dos iPhones vendidos nos EUA já vem da Índia — detalhe que os exime dessas tarifas. No entanto, como o governo Trump tem sido bastante volátil em relação à sua política tarifária, segundo o analista, um aumento nos preços dos iPhones estaria se tornando cada vez mais provável.

Embora Pu não tenha especificado o tamanho desse aumento, rumores recentes indicam que os “iPhones 17” — cujo lançamento é esperado para o mês que vem — chegarão cerca de US$50 mais caros, apesar desse aumento não valer para toda a linha.

Como uma forma de “justificar” os preços mais caros e evitar que o público associe esse aumento às tarifas estadunidenses, no entanto, a Apple estaria considerando aumentar o armazenamento base do “iPhone 17 Pro” de 128GB para 256GB, repetindo o que ela fez com o iPhone 15 Pro Max, em 2023.

Apesar de os rumores sobre um aumento nos preços terem ganhado força nos últimos meses por conta do tarifaço de Trump, eles estão longe de ser uma novidade. Como a Apple tem vendido a versão mais barata do seu iPhone topo-de-linha por US$1.000 desde 2017, há anos fala-se sobre a possibilidade de um aumento, o qual serviria para cobrir o impacto da inflação nos rendimentos relacionados ao aparelho.

via Wccftech

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
