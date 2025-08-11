iOS 26 “dedura” suposto novo recurso de tradução ao vivo dos AirPods

A sexta betado iOS 26 para desenvolvedores, disponibilizada hoje pela Apple, trouxe a pista mais clara até agora referente ao lançamento de um recurso de tradução em tempo real para os AirPods — algo que foi aventado pelo jornalista Mark Gurman no início do ano.
O 9to5Mac descobriu uma nova imagem no sistema associada ao aplicativo Traduzir (Translate) a qual mostra os fones de ouvido da Maçã rodeados de saudações em vários idiomas (inclusive o português), as quais são praticamente um anúncio do que está por vir.
Provavelmente, a funcionalidade fará parte do recurso Tradução ao Vivo (Live Translation), já anunciado pela Apple na WWDC25 para aplicativos como FaceTime, Mensagens e Telefone para permitir que usuários traduzam falas em outros idiomas.
No caso dos AirPods, há um indicativo de que ele poderá ser ativado pressionando as duas hastes dos fones ao mesmo tempo. Segundo o site, ele aparentemente está relacionado diretamente aos AirPods Pro (2ª geração) e aos AirPods 4, os modelos mais recentes.
Não há nenhum indicativo sobre quais iPhones suportarão a novidade, mas é provável que ela seja limitada a modelos que suportam a Apple Intelligence ou até mesmo aos vindouros “iPhones 17” (o que explicaria o silêncio da Apple sobre o recurso até o momento).
