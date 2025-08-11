Navegue

John Malkovich

John Malkovich entra para o elenco de “Prodigies”, nova série de comédia romântica do Apple TV+

Bruno S. Gentile
11/08/2025
O ator de comédia John Malkovich foi confirmado como participação especial em “Prodigies”, futura produção do Apple TV+ que combina elementos de comédia e romance.

Criada e estrelada por Will Sharpe, a série acompanha a história de Didi (interpretada por Ayo Edebiri) e Ren, vivido pelo próprio Sharpe. Amigos desde a infância e conhecidos por serem prodígios quando jovens, ambos chegam aos 30 anos lidando com a rotina de uma vida comum e questionando se as expectativas que tinham no passado foram realizadas. Esse processo de redescoberta também leva o casal a reavaliar a própria relação, abordando o que acontece depois do ponto que histórias de romance costumam terminar.

Esta será a segunda colaboração de Malkovich com Edebiri. Os dois contracenam em “Opus”, longa de suspense dirigido por Mark Anthony Green. O ator já havia participado de outra produção da plataforma, interpretando Lucien Lelong em “The New Look”, série que retrata a história de Christian Dior e Coco Chanel.

O elenco de “Prodigies” conta ainda com Andrene Ward-Hammond, Yumi Asō, Tobias Menzies, Rina Sawayama, Sophia Di Martino, Reece Shearsmith, Nabhaan Rizwan, Meera Syal e Lolly Adefope.

Detalhes sobre o papel de Malkovich ainda não foram divulgados.

Bruno S. Gentile
