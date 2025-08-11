John Malkovich entra para o elenco de “Prodigies”, nova série de comédia romântica do Apple TV+

O ator de comédia John Malkovich foi confirmado como participação especial em “Prodigies”, futura produção do Apple TV+ que combina elementos de comédia e romance.

Publicidade

Criada e estrelada por Will Sharpe, a série acompanha a história de Didi (interpretada por Ayo Edebiri) e Ren, vivido pelo próprio Sharpe. Amigos desde a infância e conhecidos por serem prodígios quando jovens, ambos chegam aos 30 anos lidando com a rotina de uma vida comum e questionando se as expectativas que tinham no passado foram realizadas. Esse processo de redescoberta também leva o casal a reavaliar a própria relação, abordando o que acontece depois do ponto que histórias de romance costumam terminar.

Esta será a segunda colaboração de Malkovich com Edebiri. Os dois contracenam em “Opus”, longa de suspense dirigido por Mark Anthony Green. O ator já havia participado de outra produção da plataforma, interpretando Lucien Lelong em “The New Look”, série que retrata a história de Christian Dior e Coco Chanel.

O elenco de “Prodigies” conta ainda com Andrene Ward-Hammond, Yumi Asō, Tobias Menzies, Rina Sawayama, Sophia Di Martino, Reece Shearsmith, Nabhaan Rizwan, Meera Syal e Lolly Adefope.

Publicidade

Detalhes sobre o papel de Malkovich ainda não foram divulgados.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Variety